Ifølge beregninger rammer det økonomisk, hvis nedslidte går to-tre år før tid, som det er blevet foreslået.

Det kan have en økonomisk bagside at gå tidligere på folkepension, som flere partier har foreslået.

Det viser beregninger, som mediet Finans har indhentet fra flere pensionskasser.

Går man tre år før tid, kan udbetalingerne fra arbejdsmarkedspensionen blive op til 20 procent mindre, end man ellers har udsigt til, skriver Finans.

Det lavere rådighedsbeløb skyldes, at man indbetaler i færre år til pensionen, og pengene skal strække sig længere.

Socialdemokratiet meldte i januar ud, at partiet vil gøre det muligt at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har været på arbejdsmarkedet i mange år.

Konkret mener partiet, at man skal kunne gå på pension to-tre år tidligere end den normale pensionsalder, hvis man har været mere end 40 år på arbejdsmarkedet.

Og Dansk Folkeparti har erklæret sig enig i, at nedslidte skal kunne gå tidligere på pension.

DF's finansordfører, René Christensen, lægger ikke skjul på, at der kan blive mindre at leve for:

- Det er et faktum. Derfor skal man ikke tro, at det her bliver superattraktivt, siger han til Finans.

Og finansordfører Benny Engelbrecht (S) siger:

- Hvis nogle ønsker at blive på arbejdsmarkedet, fordi de gerne vil tjene nogle flere penge, så skal de selvfølgelig bare gøre det, udtaler han til mediet.

