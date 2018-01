København. Ti selskaber leverede i 2016 mere end en tredjedel af den selskabsskat, som den danske stat fik i kassen. Det viser en analyse fra Skatteministeriet.

Af de 60,5 milliarder kroner, som virksomheder betalte i skat af deres overskud, kom 22,5 milliarder kroner fra blot ti afsendere.

De offentlige skatteliste vil onsdag morgen afsløre, hvor meget hver selskab har betalt i selskabsskat.

Ministeriets analyse understreger, at der kan være flere årsager til, at selskaber ikke betaler meget eller noget i selskabsskat.

Det kan skyldes, at en virksomhed bruger sit overskud på at investere i forskellige områder, hvor der er fradrag, skriver ministeriet.

- Vi har politisk valgt at sige, at der er nogle ting, vi gerne vil understøtte at investere i. Det er for eksempel forskning og udvikling, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

- Når vi tilskynder, at man investerer i forskning og udvikling, og vi giver et nedslag i selskabsskatten for det, så betyder det, at virksomhederne betaler mindre i selskabsskat.

- Men de investerer i deres virksomheder. Og man investerer i fremtidens arbejdspladser i Danmark. Derfor er det godt for virksomheder, og det er også godt for Danmark.

Lige under 40 procent af selskaberne i Danmark betalte skat i 2016. Det er syv procentpoint mere end for fem år siden.

Ifølge Skatteministeriet er det et udtryk for, at det er blevet nemmere for virksomheder at skabe et overskud i løbet af de fem år.

/ritzau/