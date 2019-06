Anders Samuelsens karriere er en helt usædvanlig tour de force i både overrumplende succeser og gedigne fiaskoer.

B.T. bringer her 10 hurtige nedslag i op- og nedture.

1. 1997: Anders Samuelsen kommmer første gang i Folketinget som medlem af Radikale Venstre.

2. 2007 stifter han sammen med Naser Khader og Gitte Seeberg partiet Ny Alliance. Medlemmerne strømmer til. Partiet står ifølge Megafon til 29 mandater.

3. Knap et halvt år efter partiets fødsel kommer det i Folketinget med mere beskedne fem mandater. Prominente navne kommer og går. Til sidst forsvinder to af stifterne, Seeberg og Khader, også. På ruinerne danner partiets stifter, Anders Samuelsen, i 2008 Liberal Alliance.



4. På kommunalvalgaftenen i 2009 ser det virkelig sort ud for Anders Samuelsen. Hans parti ligger i bunden af meningsmålingerne. De værste viste 0,0 procent. Der bliver sagt 'dead man walking', når Samuelsen går på Christiansborgs gange. Og på privatfronten er han lige blevet skilt.

5. Ved valget i 2015 bliver Lars Løkke Rasmussen afhængig af LA for at kunne danne blåt flertal. Og partilederen udtrykte meget klart, at det ikke ville blive gratis. »Jeg er i den heldige situation, at jeg kan spørge, hvor mange mandater DF og V har sammen? Det er ikke 90,« siger Anders Samuelsen på vej ind til forhandlingerne om en regeringsdannelse. »Hvor stålsatte er I?« spørger TV2. Samuelsen svarer: »Se mig i øjnene og se, hvor stålsat jeg er.«

6. 2016: Liberal Alliance vil have skattelettelser for sin opbakning. Samuelsen er kravlet op i et træ. »Vi skal have de fem procent. Ellers er der ikke nogen Venstre-regering,« siger han på Liberal Alliances sommergruppemøde i 2016.

7. Finanslovsforhandlingerne i 2017 står på i månedsvis, fordi LA kræver 'historiske skattelettelser'. I 11. time lander der endelig en finanslovsaftale. LA er med om bord, men der er ingen skattelettelser. Politisk analytiker Hans Engel kalder det 'et af de helt store knæfald i nyere politisk historie'.

8. 2017. Samuelsen afviser løftebrud: »Jeg kravlede op i træet for at få indflydelse på én milliard kroner af det samlede statsbudget. Nu kravler jeg ned af træet, fordi jeg har fået et tilbud om at få indflydelse på 1.000 milliarder, altså hele nationalbudgettet,« siger han.

9. 2018: Da der efterfølgende kommer en skatteaftale, er den så langt fra de 'historiske skattelettelser', at Samuelsen må erkende nederlaget: 'UNDSKYLD! Det er 100 pct. og ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene, og de er fortjente. Kritikken er 100 pct. i orden. Det har ganske enkelt ikke været værdigt – og jeg beklager dybt over for jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet,' skriver han på Facebook.

10. 2019: »Jeg går nu og ønsker jer alle sammen alt det bedste fremover,« siger Anders Samuelsen med en klump i halsen på terrassen ved Ridebanen på Christiansborg.