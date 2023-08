En international menneskejagt er nu sat ind, efter at britisk politi har fundet en blot ti-årig pige død i et hus i den sydengelske by Woking, der ligger i regionen Surrey.

Torsdag meldte det lokale politi ud, at man betragtede dødsfaldet som mistænkeligt og derfor betragtede det som et mord.

Politiets mistanke rettede sig hurtigt mod tre mænd, som politiet nu gør alt for at fange.

»Vi har identificeret tre personer, vi gerne vil tale med i forbindelse med vores efterforskning, og ud fra vores undersøgelser mener vi, at de forlod landet onsdag den 9. august,« fortæller kriminalinspektør Debbie White ifølge Sky News.

Nu forsøger britisk politi at fange de mistænkte gerningsmænd, hvor de end befinder sig:

»Vi arbejder sammen med vores partnere herunder internationale myndigheder for at lokalisere dem,« siger Debbie White.

Ifølge britiske medier boede der en pakistansk familie med seks meget små børn i huset, hvor pigen blev fundet. De var flyttet ind for nylig.



Lokale borgere har lagt blomster uden for familiens hus, og mordet har chokeret den lille by.



»Jeg ved, at lokalsamfundet er chokerede og kede af begivenhederne, og vi står sammen med dem i deres sorg. Betjente vil forblive i området og udføre patruljer og undersøgelser som led i efterforskningen i weekenden,« lyder det fra en anden talsmand for politiet, politiinspektør Sandra Carlier ifølge Sky News.