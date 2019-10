DF-formanden lavede en kreativ fremskrivning af regeringens første 98 dage, da han gik på talerstolen torsdag.

Mette Frederiksen er "kommet rigtig skidt fra start", når det gælder udlændingepolitikken. Det mener i hvert fald Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl.

Han vil holde statsminister Mette Frederiksen (S) fast på valgløfterne - ikke mindst når det gælder udlændingepolitikken. Det siger han i Folketingets åbningsdebat torsdag:

- I valgkampen lovede Mette Frederiksen, at hun ikke vil lempe på udlændingepolitikken. Og skulle der lempes, så skulle der være mindst ét borgerligt parti med. Hun ville ikke gennemføre lempelser i udlændingepolitikken med et snævert rødt flertal, lød det. Faktisk ville hun hellere undlade at blive statsminister end at lempe i udlændingepolitikken.

- Men på regeringens første 98 dage har Mette Frederiksen annonceret 10 lempelser af udlændingepolitikken, siger Thulesen Dahl.

DF-formanden brugte den oplysning til en kreativ fremskrivning for resten af regeringsperioden - som maksimalt vil vare fire år.

- Fortsætter Mette Frederiksens regering i samme tempo som de første 100 dage, så vil Mette Frederiksens regering gennemføre 136 lempelser af udlændingepolitikken. Det er tre gange så mange lempelser som Helle Thorning-Schmidts regering fra 2011 til 2015, siger Kristian Thulesen Dahl.

Selv om forudsætningerne for beregningen blev sat op med et smil fra DF-formanden, så brugte han lejligheden til at pege på flere konkrete områder, hvor han mener, at S-regeringen og støttepartierne er enige om en ny retning.

- Ydelserne til indvandrerfamilier sættes op. Det gør det mere attraktivt at søge til Danmark. Og der slækkes på krav til dem, der er afvist og bør rejse ud, siger DF-formanden med henvisning til, at de afviste asylansøgere på Sjælsmark ifølge det nye flertal på Christiansborg skal have bedre vilkår.

- Statsministeren talte i sin åbningstale meget om tillid. Det handler også om borgernes tillid til politikkerne. Vi ser et stigende pres på Europa. Befolkningsantallet vil blive fordoblet i Afrika frem mod 2050. 10.700 migranter kom til Grækenland i september. Det er vigtigere end nogensinde, at vi holder en stram kurs. Det er ikke tid til at slække, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/