Både Uffe Elbæk og Pernille Skipper har meldt sig som statsministerkandidater. Men Thulesen siger blankt nej.

Herning. Ved valget i 2015 blev Dansk Folkeparti det største parti i blå blok, som vandt valget. Det scenarie kan måske gentage sig ved det kommende Folketingsvalg.

Sker det, så bør Kristian Thulesen Dahl gå efter posten som statsminister. Det mener i hvert fald 6 ud af 10 af de tillidsvalgte DF'ere, som har deltaget i en rundspørge fra Ritzau forud for partiets årsmøde i weekenden.

Men det får ikke Thulesen Dahl til at ændre holdning. Han siger nej til at gå efter statsministerposten:

- Det er rigtig dejligt at kunne mærke, at man har baglandet med sig. Når de er søde at svare, som de gør, så tror jeg, at det er udtryk for, at de gerne vil vise mig opbakning, siger Thulesen Dahl.

Spørgsmål: Men hvorfor er det egentlig en naturlov, at det er Venstre, der har statsministerposten, hvis de ikke er det største parti i blå blok?

- Det er heller ikke nogen naturlov. Det er et spørgsmål om, hvad der er realistisk.

- Alternativets Uffe Elbæk melder sig på banen som statsministerkandidat, men der er ikke nogen som helst, der tror på, at han bliver statsminister. Det samme gælder Pernille Skipper.

- Når man peger på sig selv uden at andre gøre det, så bliver det hele lidt svært. Det er ulogisk. Det afgørende er, om man kan samle flere forskellige partier bag sig i et statsministerkandidatur, og der må man bare sige, at det er ikke DF's rolle lige nu, siger Thulesen Dahl.

Han mener, at det vil skade DF, hvis han meldte interesse for statsministerposten:

- Hvis vi går ud på samme måde som Uffe Elbæk og Pernille Skipper, så risikerer vi, at vi bliver lige så meget til grin, som jeg egentlig synes, de er blevet. Det skal man ikke sådan lege med, siger Thulesen Dahl.

Han går efter eget udsagn alene til valg på Plan A. Planen er, at Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister i spidsen for en regering bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og gerne De Konservative.

Hvis det ikke lykkes, ønsker Thulesen Dahl dog frie hænder til at søge mest mulig indflydelse - uanset hvem der bliver statsminister og danner regering.

Spørgsmål: Hvis du kun har en Plan A, kan du så fuldstændig udelukke, at du på et tidspunkt går efter statsministerposten? Hvis muligheden opstår efter flere dronningerunde, siger du så nej?

- Det er for så vidt ikke mig, man skal spørge om sådan noget. Det er andre partier, man skal spørge om det.

- Det vil ikke give nogen mening for mig at springe ud som statsministerkandidat i en situation, hvor DF er det eneste parti, som ser visdommen i det.

- Så derfor er det, at vi samler os om Lars Løkke Rasmussen. Han kan samle flere forskellige partier bag sig og har derfor en realistisk mulighed for at være statsminister, siger Thulesen Dahl.

/ritzau/