Solen stod højt på himlen over Rebild Bakker, da Kristian Thulesen Dahl for et år siden mødte den samlede presse for første gang siden katastrofevalget den 5. juni.

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg kan genrejse partiet, og det har jeg heldigvis mine partifællers opbakning til,« sagde Dansk Folkepartis formand.

Den dag i Rebild Bakker, hvor Dansk Folkeparti (DF) holdt sommergruppemøde, skulle være vendepunktet for partiet, der to måneder forinden havde mistet 21 mandater.

Men det blev det ikke. Tværtimod er DF sunket længere ned i dybet og ligger på 6,5 pct. i den seneste YouGov-måling.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, før møde i Folketingssalen med statsministerens spørgetime, på Christiansborg i København, tirsdag den 12. maj 2020.

Derfor går Kristian Thulesen Dahl nu ind i et skæbneefterår, der kan blive knald eller fald for DF-formanden.

»Efteråret bliver fuldstændig afgørende for Kristian Thulesen Dahl. Man kan måske forstå, at det kan være svært at vende skuden i et valgår (2019, red.) eller under coronakrisen, som ændrede dagsordenen fuldstændig. Men nu er der ingen undskyldning for DF og Thulesen Dahl,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Før sommerferien forlod stribevis af byrådsmedlemmer DF til fordel for især Nye Borgerlige. Flere var utilfredse med partiets linje med Kristian Thulesen Dahl ved roret.

Faktisk er hvert tiende byrådsmedlem – 22 i alt – smuttet fra DF siden kommunalvalget i 2017, viser B.T.s optælling.

»Thulesen Dahl har svært ved at holde til flere angreb fra egne rækker. Der skal ro på internt nu, og så er der kun én vej for Dansk Folkeparti. Det er fuld offensiv fra start,« siger Søs Marie Serup.

Den udlægning er politisk kommentar hos Altinget Erik Holstein enig i.

»Thulesen Dahls position blev svækket hen over foråret, og hvis ikke han får nogle politiske sejre i efteråret, vil banen være kridtet op til et opgør i partiet,« siger han.

B.T. har talt med ti af partiets kommunalpolitikere, hvoraf flere er ved at miste tålmodigheden. De vil ikke stå frem med navn, men mener, at Thulesen Dahl er tvunget til at stoppe tilbagegangen i den kommende politiske sæson – særligt med tanke på næste års kommunalvalg.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup ankommer til samråd, tirsdag den 9. juni 2020. Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet bedt om at redegøre for grundlaget for regeringens beslutning om at lukke Danmark ned, herunder for, hvilke myndigheder statsministeren konkret henviste til på pressemødet den 11. marts 2020.

Alvoren er mildest talt også gået op for DF-ledelsen, som har iværksat en redningsplan, der skal stoppe den interne uro.

Bl.a. har DF oprettet et forum, hvor partitoppen mødes med baglandet to gange om året i hver region. Samtidig har partiet ansat en såkaldt 'forbindelsesofficer', som skal trække lokalpolitikernes dagsorden ind på Christiansborg.

»Vi har taget kritikken fra baglandet til os, og det bliver en hovedopgave at sætte en prop i flere partiafhoppere ude i kommunerne,« siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

Er du enig i, at det er 'fuldstændig afgørende' for tilliden til DF-ledelsen og Kristian Thulesen Dahl, at blødningen bliver stoppet i det kommende efterår?

»Jeg er enig i, at efteråret bliver utroligt vigtigt for vores parti. Men vi skal have is i maven – eller 'Eskimo-is' skulle man måske sige. Hvis ikke vælgerne vender tilbage til DF i efteråret, skal vi ikke gå i panik, og opbakningen til Kristian vil heller ikke forsvinde, hvis målingerne først for alvor flytter sig om et år.«

Stor DF-offensiv på vej

Peter Skaarup bekræfter, at DF indleder en stor offensiv i efteråret. Faktisk er offensiven allerede startet op til partiets sommergruppemøde, som starter mandag.

I ugens løb har Morten Messerschmidt givet store interviews i Politiken og Avisen Danmark, mens Kristian Thulesen Dahl har meldt ud, at DF kræver udlændingestramninger for at lægge stemmer til regeringens valgløfte om 'Arnes pension'.

»DF skal være et oppositionsparti for fuld udblæsning. Vi skal væk fra at tale på mellemregninger og proces, men være knivskarpe på at kommunikere vores politiske mål, når det gælder udlændinge, EU og kernevelfærd,« siger Peter Skaarup.

Hvor kommer I til at rette sigtekornet hen i efteråret?

»Vi skal afsløre Mette Frederiksens udlændingebluff. Og så skal vi holde Venstre op på udlændingepolitikken, hvis Ellemann fortsætter med at flirte med Morten Østergaard,« siger Skaarup.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg, onsdag den 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på, hvilke drøftelser om udbudsprocessen der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt ankommer til samrådet.

Det trækker op til et hæsblæsende efterår med en perlerække af politiske højdepunkter:

Tidligere pension til Arne og de andre nedslidte, velfærdsloven, klimaaftale, forlig om politiet og ikke mindst en finanslov, hvor regeringen skal finde ekstra mange milliarder til EU.

DF kommer især til at spille en nøglerolle, hvis Mette Frederiksen skal finde et flertal for 'Arnes pension'.

»Det kan ramme DF, hvis de blokerer for 'Arnes pension'. Det er noget, som deres vælgere støtter, så Thulesen Dahl skal passe på med at trække en masse udlændingekrav ind i forhandlingerne allerede nu,« siger politisk kommentator Erik Holstein.