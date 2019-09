DF-formanden vil som udgangspunkt være mere begejstret for Inger Støjberg end Jakob Ellemann-Jensen i V-top.

Hvis Jakob Ellemann-Jensen bliver valgt som Venstres formand på partiets ekstraordinære landsmøde 21. september, vil Dansk Folkeparti holde et meget vågent øje med den politik, Venstre fører på udlændingeområdet.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han husker som andre, at Jakob Ellemann-Jensen tilbage i 2007 meldte sig ud af Venstre og ind i det dengang nydannede Ny Alliance.

Det skete i protest mod den stramme udlændingepolitik, som den daværende VK-regering førte med Dansk Folkeparti som støtteparti.

- Det er noget af det, der i vores bagland er en nervøsitet over for, og det vil vi holde skarpt øje med, siger Kristian Thulesen Dahl til Berlingske.

- Det skaber en vis bekymring og usikkerhed i vores rækker. Det er helt åbenbart. Vi vil gøre alt for at bygge et tillidsfuldt samarbejde op, og så må det komme an på en prøve, hvor han vil stå.

- Han har haft en linje, der er anderledes end den, Dansk Folkeparti har, siger DF-formanden.

Dansk Folkeparti har i et stykke tid haft en vis skepsis mod Venstre. Ikke mindst fordi daværende statsminister og nu tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen før folketingsvalget 5. juni gjorde en SV-regering til sin førsteprioritet.

Det var medvirkende til, at Venstre ved valget tilbageerobrede vælgere fra DF, som til gengæld fik et elendigt valg og gik fra 37 til 16 mandater i Folketinget.

På Dansk Folkepartis sommergruppemøde i august sagde Kristian Thulesen Dahl, at DF ikke længere per automatik vil støtte en statsministerkandidat fra Venstre.

Ved samme lejlighed udtrykte DF-formanden bekymring over, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var blevet vraget til gruppeledelsen i sit parti.

Siden august er meget imidlertid sket i Venstre, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen efter interne uenigheder blev nødt til at forlade posterne som henholdsvis formand og næstformand.

Onsdag meldte Inger Støjberg sig på banen som kandidat til at blive næstformand. Hvis det bliver en realitet, vil Kristian Thulesen Dahl kunne sove mere roligt om natten.

- Jo bedre placering Inger Støjberg har i forhold til at fastlægge Venstres politiske kurs, jo sikrere kan vi føle os i Dansk Folkeparti.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Inger Støjberg på udlændingepolitikken, og som bekendt er det hjerteblod for Dansk Folkeparti, at vi holder snor i udlændingepolitikken, siger han til TV2's hjemmeside.

