Dansk Folkepartis formand har en ønskeseddel med til møde med statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag.

Folkeskoler, efterskoler og højskoler skal åbnes mere. Og virksomheder skal vide, hvor de står på listen i regeringens plan for en langsigtet genåbning af Danmark under coronakrisen.

Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som tirsdag morgen skal drøfte genåbningsplanen med statsminister Mette Frederiksen (S).

Det sker i Statsministeriet, hvor statsministeren mandag holdt det første bilaterale møde med Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Først og fremmest har vi et ønske om, at der bliver lavet en langsigtet plan for genåbningen, der gør, at man ved, hvor man står på listen. Altså i hvilken rækkefølge forventer vi politikere, at man kan få lov til at genåbne.

- Det har stor betydning for blandt andet vores virksomheder, de virksomheder, der fortsat er ramt af restriktioner, siger Kristian Thulesen Dahl.

Mandag åbnede nogle butikker i Danmark som følge af den seneste tids lave smittetal med coronavirus.

Også elever i afgangsklasserne i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne i dele af Danmark kunne fra mandag vende tilbage til klasselokalerne efter at have været hjemsendt i lang tid.

Det drejer sig om elever i Vestjylland, Nordjylland og på Bornholm. På Bornholm kom alle elever fra 5. klasse og op i folkeskolen tilbage på grund af meget lave smittetal.

I februar vendte eleverne i 0.-4. klasse tilbage over hele landet, men Dansk Folkeparti vil have alle klassetrin med.

- Lige nu og her er der behov for, at vi får skabt noget mere genåbning for børn og unge.

- Dér tænker vi specielt på alle de kommuner, hvor man ikke har fået lov til at åbne skolen for 5.-klasse og opefter. De efterskoler og højskoler, der ikke har fået lov til at åbne som coronafri bobler, de skal genåbnes.

- Og det kan godt være, at man på folkeskoler og også nogle ungdomsuddannelser skal gøre det med rulleskift. Altså at nogle kommer ind mandag, onsdag og fredag og andre tirsdag og torsdag.

- Vi tror, det er nødvendigt, at man laver noget fysisk fællesskab. Om ikke andet så i hvert fald som tilknytning til den virtuelle undervisning. Og at man kommer i gang med det nu, siger Kristian Thulesen Dahl.

Partier i blå blok har kritiseret regeringen for, at ekspertgruppen for matematisk modellering endnu ikke har lavet beregninger for de mulige scenarier, hvis eleverne i 5.-8. klasse også vender tilbage til skolerne, sådan som det foreløbig kun er sket på Bornholm.

Mette Frederiksen har partilederne for Folketingets partier på besøg til drøftelser på skift til og med 12. marts.

