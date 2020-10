Formand for DF, Kristian Thulesen Dahl, mener, at regeringen kører solo. Og at mundbindskrav skal udskydes.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, skriver på Facebook, at "det er gået for vidt", når det kommer til den socialdemokratiske regerings håndtering af covid-19, som han kalder "en ommer".

Formanden mener, at regeringen agerer egenrådigt og de tiltag, regeringen senest har indført om brug af mundbind, går for vidt.

Læs her fem skarpe til Kristian Thulesen Dahl om hans frustration.

Spørgsmål: Hvad er det, der er så galt?

- Regeringen kører fuldstændigt sig eget løb. Partierne er gjort til statister i S-regeringens måde at køre det her på. Det er helt forskelligt fra i foråret, hvor vi løste udfordringen i fællesskab.

Spørgsmål: Er det ikke en regerings lod af regere inden for de love, der er sat af Folketinget?

- Når det handler om noget så stort som covid-19, så er det vigtigt, at vi løser det i et stærkt fællesskab.

- Og statsministeren har jo igen og igen understreget, at grunden til, at vi er sluppet bedre igennem tingene end mange andre lande, er fordi vi løser ting i fællesskab, står skulder ved skulder og har tillid til hinanden.

Har i problem med proces eller faktiske tiltag?

- Det er både processen og de tiltag, regeringen nu går i gang med. Specielt det her mundbindskrav, der skærpes på torsdag. Der er ikke lagt tilstrækkelig dokumentation på bordet for os, der viser, at det er nødvendigt.

- Det er at gå for vidt at bede så mange danskere om at påføre sig mundbind, når de eksempelvis skal ned at handle.

Spørgsmål: Søren Brostrøm understregede mandag, at der er dokumentation for effekt af mundbind og at "det ikke er symbolpolitik". Hvorfor er det ikke godt nok for dig?

- Jeg har hørt det, dygtige Søren Brostrøm siger om mundbind. Han siger, at det har en supplerende effekt. Men det har alting jo.

- Der er kun én rapport om effekten af mundbind. Den rapport har vi ikke set endnu. Så jeg synes, vi som minimum skal udskyde det her krav, til vi har rapporten og kan se, om der er en effekt.

Spørgsmål: Hvorfor forsøger I ikke at samle et flertal i Folketinget, hvis I synes, regeringen er enevældig, i stedet for at brokke jer på Facebook?

- Jeg synes, man kan mærke i Folketinget, en stigende frustration over regeringens måde at agere på.

- Og jeg tror, at der er stor opbakning til, at regeringen ikke fremover skal have de samme beføjelser, når man reviderer epidemiloven lige om lidt. Og at Folketinget skal have en stærkere rolle.

- Det er nødvendigt på grund af den måde, Socialdemokratiet har ageret på her til efteråret. Det havde jeg da næsten håbet, ikke havde været nødvendigt.

