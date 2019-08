DF-formand bekymrer sig om brud med udlændingepolitisk linje i Venstre. Det kan få konsekvenser, siger han.

Skulle Inger Støjberg føle sig dårligt behandlet i Venstre, efter hun tirsdag måtte se sig fravalgt som medlem af partiets gruppeledelse, så er hun velkommen i Dansk Folkeparti.

Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl i et interview med Fyens Stiftstidende.

Ifølge ham er fravalget af Støjberg, som han ser som garanten for en stram linje i Venstres udlændingepolitik, et opgør med samarbejdet mellem Venstre og Dansk Folkeparti.

- Hvis der ikke hele tiden er nogle kræfter om bordet, der sørger for at holde linjen, ender man måske med at lempe, og det er den bekymring vi har nu, hvor Inger Støjberg ikke sidder med ved møderne, siger Kristian Thulesen Dahl til Fyens Stiftstidende.

Og skulle hun være interesseret i at skifte parti, ville DF tage imod Venstres vestjyske stemmesluger med åbne arme.

Inger Støjberg fik fjerdeflest stemmer af alle opstillede ved folketingsvalget i juni. 28.420 stemmer blev det til.

Han erkender samtidig, at det er atypisk at han blander sig i Venstres interne forhold.

- Vi blander os ikke i, hvem Venstre vælger, men vi forholder os til, hvilke konsekvenser det har, fortæller Kristian Thulesen Dahl.

DF-formanden kritik af den foreløbige konstituering i Venstres folketingsgruppe kommer efter en valgkamp, hvor Venstres formand og daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, valgte at bryde med de borgerlige partier.

Her valgte Lars Løkke Rasmussen at foreslå et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, hvilket ifølge Fyens Stiftstidende har efterladt en anstrengt stemning blandt partierne i blå blok.

- Blå blok står et meget besværligt sted. Det hele er meget præget af, at Lars Løkke valgte at tage nogle meget markante skridt i valgkampen. Partierne i blå blok har endnu ikke fundet sig selv, og hvordan man skal arbejde med det her, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han understreger, at et troværdigt borgerligt alternativ til den siddende S-regering må og skal bæres af Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative.

Samtidig stiller DF-formanden to krav til Venstres formand.

- For det første vil vi gerne have, at Lars Løkke Rasmussen betrygger os i, at hvis han bliver som formand, så er det for hele valgperioden. Og for det andet skal han gå væk fra, at han vil inkludere Radikale, siger Thulesen Dahl i interviewet.

/ritzau/