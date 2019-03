Pernille Vermund er glad for, at hun på torsdagens debatmøde fik mulighed for at vise forskellen på NB og DF.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, havde håbet på, at hun efter torsdagens politiske debatmøde i Aabenraa ville sikre sig en allieret i kampen for at få gennemtvunget partiets tre ufravigelige krav til en fremtidig udlændingepolitik.

Men selv om DF-formand Kristian Thulesen Dahl bakkede op om indholdet i forslaget, ville han ikke være med til at stille ultimative krav.

Derfor står Vermund indtil videre alene om at forlange asylstop, udvisning af kriminelle udlændinge og at stille krav til udlændinges evne til at forsørge sig selv i bytte for at støtte en borgerlig statsminister.

- Men jeg ville ønske for Danmark og for Dansk Folkeparti, at de ville gøre det her sammen med os, uanset at vi har et forskelligt syn på den økonomiske politik.

- Så bliver vi to store partier, der bliver svære at komme uden om, siger hun efter mødet.

Hun er alligevel tilfreds med det to timer lange debatmøde, hvor hun fik mulighed for at tydeliggøre forskellen på de to partiers politik.

- Men jeg vil ikke gøre mig til dommer over min egen præstation, det må andre om.

- Jeg fornemmede på salen, at der var massiv opbakning til at decentralisere og til at genåbne de lokale politistationer og sygehuse, som man har lukket ned.

- Det har været skelsættende for store dele af landet og for mange borgere, siger hun.

Der er indtil videre ikke planlagt yderligere dueller mellem de to politikere. Men Vermund håber, at arrangementet kan gentages inden det valg, der venter.

- Jo mere, man får fortalt, hvor vi kan arbejde sammen, og hvor vi ikke kan arbejde sammen, jo mere oplyst et grundlag har vælgerne jo for at træffe deres beslutning, siger hun.

/ritzau/