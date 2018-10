Mange syrere, der opholder sig i Danmark, kan allerede nu begynde at pakke deres kuffert og sætte kursen mod hjemlandet.

Det mener DF-formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Der er reportager fra dele af Syrien, hvor livet fungerer og folk går ud om aftenen, og så er der andre områder, der er sønderbombet,« siger han.

»I sidste uge sagde den syriske udenrigsminister, Walid al-Moualem, i FN, at han opfordrer syriske flygtninge og migranter til at vende hjem til Syrien igen. Det er slet ikke alle, der er flygtet fordi, de var i opposition til Assad, men simpelthen fordi, de boede i områder, hvor der blev bombet.«

»Og de skal selvfølgelig vende tilbage nu. For selv om der er områder i Syrien, hvor man ikke umiddelbart kan vende tilbage, så er der andre områder, hvor man godt kan vende tilbage.«

Vil det sige, det er afgørende, hvilket område i Syrien man kommer fra?

»Nej, hvis der er fred og ro i nogle områder af landet, kan man måske godt vende tilbage dertil, selv om man egentlig kommer fra et område, hvor der er mere farligt.«

Men siger du så ikke, at så kan alle syrere egentlig godt vende hjem?

Kristian Thulesen Dahl (DF) under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København, torsdag den 4. oktober 2018.

»Nogle vil sikkert påberåbe, at de har været modstandsfolk til Assad, og hvis de kommer tilbage, mens han er ved magten, så er der en udfordring med det. Men de, som ikke har været involveret i det, men som er flygtet, fordi de er blevet bombet, de kan jo godt vende hjem nu. Vi skal hjælpe dem tilbage, så de mest ressourcestærke kan være med til at genopbygge deres fædreland. Lars Løkke sagde jo også i åbningstalen tirsdag, at de har en moralsk forpligtelse til at vende tilbage,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Både Venstre og Socialdemokratiet siger, at flygtninge skal vende tilbage, når der er tilstrækkeligt roligt i deres land. B.T. spurgte DF-formanden hvem, der egentlig skal afgøre, hvornår det kan ske.

»I det nuværende system er der lagt op til, at myndighederne sidder og vurderer det overfor den enkelte. Jeg tror, vi bliver nødt til at have en politisk afklaring af det spørgsmål,« siger han.

Det store problem lige nu er, at DF hverken ønsker, at flygtninge skal arbejde, lære dansk, have deres børn i danske skoler eller gå på integrationsgrunduddannelsen (IGU). Uddannelsen er en tre-årig forsøgsordning, der skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Men både S og V ønsker at bevare IGU, og at flygtninge skal arbejde, mens de er her.

»Både V og S siger, at de ønsker, at midlertidigt ophold skal være midlertidigt. Den praksis skal gennemføres, og den er der ikke i dag. Og så siger de, at de ikke vil have den metode, vi vil bruge. Men de holder stadig fast i, at midlertidigt ophold skal være midlertidigt. Hvis der kommer ro i dit hjemland, skal du hjem - uanset om du har været her i syv år og fået masser af tilknytning. Det kalder vi et paradigmeskifte. Statsministeren kaldte det i torsdags for sund fornuft.«

DF fik skrevet ind i den blå vedtagelse, der torsdag var flertal for, at der skal findes afklaring om midlertidigt ophold i løbet af efteråret.

»Nu er der lagt pres på. Og hvis V og S ikke kan lide vores forslag, må de selv komme med nogle,« lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, siger:

»Flygtninge skal selvfølgelig have beskyttelse. Men når de uafhængige dommere i Flygtningenævnet vurderer, at de ikke længere risikerer forfølgelse, skal Danmark hjælpe dem hjem, så de kan genopbygge deres eget land. Sådan må det være. Flygtninge skal ikke automatisk blive til indvandrere. Det er derfor, Socialdemokratiet vil styrke hjemrejsepolitikken. Det skal ikke være en forhindring for hjemsendelse, at folk har lært lidt dansk og arbejdet, mens de var her.«

Det lykkedes ikke i går B.T. at få en kommentar fra Mads Fuglede (V) til Thulesens udtalelser.