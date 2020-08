Dansk Folkeparti skal vise danskerne, at partiet har en livlig debat, lyder det fra formanden.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, ser ikke nogen problemer i Morten Messerschmidts forslag om en skærpet politik og ny værdikamp på udlændingeområdet.

Det siger Thulesen Dahl på et pressemøde på DF's sommergruppemøde onsdag.

- Jeg ser ikke noget problem i de udtalelser, som Morten Messerschmidt er kommet med. Det er hele kernen i DF, at vi diskuterer, hvad vi kan gøre ved de problemer, vi har som følge af lemfældig indvandringspolitik.

- Vi skal vise danskerne, at vi har en livlig debat om, hvordan vi gør det her. Der skal også være plads til diskussioner om, hvilke visioner vi har, og det er Morten god til. Vi skal have en åben debat, og så er det folketingsgruppens opgave at konkretisere visionerne til politiske forslag, siger Kristian Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidt blev tidligere på ugen udnævnt til partiets politiske næstformand.

Dog ønsker Thulesen Dahl ikke at udpege en kronprins i partiet:

- Og i og med, at jeg ser et formandsskifte som noget, der ligger langt fremme i tiden, så synes jeg, vi skal lade tingene udvikle sig naturligt og i stedet fokusere på politikken, siger han.

/ritzau/