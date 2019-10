'Jeg er fortsat af den opfattelse, at nok har der været tale om en rodebutik i Meld og Feld, men i forhold til Danmark rækker sagen ikke til mere end det.'

Sådan skriver Kristian Thulesen Dahl på Twitter efter nyheden om, at bagmandspolitiet i Danmark nu skal se på Meld og Feld, som Morten Messerschmidt i en overgang var formand for.

Derudover skriver han i sit tweet, at han har stor tillid til det danske politi:

'Godt Olaf omsider overdrager sagen til de respektive nationale myndigheder. Jeg har stor tillid til dansk politi'.

Det kom onsdag morgen frem, at EU's svindeljægerkontor (Olaf) efter fire års efterforskning.har konkluderet, at Meld og Feld har kanaliseret EU-midler for 4,4 millioner kroner til uretmæssige aktiviteter.

Sagen, som omfatter aktiviteter i flere EU-lande, overdrages nu til bagmandspolitiet, bekræfter en talsmand for Olaf til Ritzau.

Lidt under en fjerdedel af beløbet er allerede tilbagebetalt, hedder det i rapporten, og Olaf afslutter sagen med en anbefaling om tilbagebetaling til EU-Parlamentet.

»Olaf har også sendt efterforskningsrapporten til de kompetente juridiske myndigheder, så de kan følge op,« siger talskvinde Jana Cappello hos Olaf ifølge Ritzau.

Også den store hovedperson Morten Messerschmidt har til Ritzau fortalt, at han ikke er imponeret over Olafs behandlingstid.

»Jeg har langt større tillid til dansk politi end til det cirkus, som vi har været udsat for fra Olafs side,« siger Morten Messerschmidt.

Derudover gør DF-politikeren klart, at han stadig ikke er enig i de mange beskyldninger.

»Men som jeg har sagt de sidste mange år, så kan jeg slet ikke genkende den udmelding og er fuldstændig overbevist om, at vi ikke har overtrådt nogen bestemmelser i hverken dansk eller europæisk straffelov,« siger Morten Messerschmidt.