DF-formand Kristian Thulesen Dahl har i nogle meningsmålinger tabt alle de 15 mandater, han gik frem ved sidste valg i 2015.

Samtidig har DF-kursen været usikker på det seneste, og flere politiske tiltag er blevet trukket tilbage: dele af en omfartsvej ved Mariager og den fremprovokerede lukning af Radio24Syv.

Alligevel fortryder Kristian Thulesen Dahl intet af den strategi, der har ført DF hen, hvor partiet er nu. Tværtimod er det lykkedes ham at gennemføre sin største politiske drøm.

»Jeg fortryder intet i vores strategi op til nu. Det har kostet os i målingerne. Men det har også givet indflydelse. Vi har lavet den bedste finanslov nogensinde for os sidste år. Vi fik gennemført paradigmeskiftet, fordi vi har bragt os derhen, hvor vi har stor indflydelse på dansk politik. Det har været mit ansvar at bringe os derhen,« siger Kristian Thulesen Dahl til B.T.

»Det er lykkedes os ved den sidste finanslov at gennemføre noget, jeg har drømt om i hele mit politiske liv: at få skilt flygtninge- og indvandrerpolitik ad. De to ting er tidligere blevet mikset sammen i en pærevælling bl.a. pga. De Radikales politik. Den radikale leder, Morten Østergaard, vil have det hele hvirvlet sammen igen.«

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl fotograferet på Christiansborg i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl fotograferet på Christiansborg i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er kernen i vores uenighed. Han mener, at en flygtning, der kommer til Danmark, skal være indvandrer og integreres i det danske samfund. Jeg mener, at en flygtning, der kommer til Danmark for at få hjælp, skal være her midlertidigt, til han kan vende tilbage f.eks. til Syrien og være med til at genopbygge sit fædreland.«

»Med paradigmeskiftet er det lykkedes at skrive det ind i lovgivningen, at det skal skilles ad. Det er første gang i historien, og nu skal det føres ud i virkeligheden.«

Men I risikerer, at både paradigmeskiftet og øen Lindholm bliver hældt ned ad brættet efter valget?

»Ja, det er problemet: Vil man risikere, at alt det bliver hældt ned ad brættet, fordi man lader Morten Østergaard & co. komme tæt på styrepinden igen?«

Lige nu ser rød blok ud til at vinde stort og sikkert. Især fordi DF er gået voldsomt tilbage. I nogle målinger står de til 13 pct., hvor de ved sidste valg fik 21 pct.

»Vi tror, vi får et meget bedre valg, end vi står til,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Hvordan skal det ske?

»Vi har en kampgejst og en ukuelig tro på, at vores politik er den bedste for Danmark. Det har vi mulighed for at komme ud og fortælle om i valgkampen. Og nu ved folk i hvert fald, hvad risikoen er, hvis der kommer et skifte.«

»Jeg siger ikke noget negativt om, hvad Mette Frederiksen ønsker. Men det kan jo være ligemeget, hvis hun ikke kan stå op imod nogle partier omkring hende, som mener noget andet.«

Men det er jo dig, der skal skaffe fornyet opbakning til DF, hvis Løkke skal have en chance for at vinde?

»Ja, og når vi peger på Lars Løkke som statsminister efter næste valg, er det også afgørende for, at vi kan trække vælgere tilbage til os, at de synes, han gør det godt. Derfor er det også godt, at han klarede sig godt i tv-duellen med Mette Frederiksen.«

I er begyndt at advare mod at stemme på Mette Frederiksen - det er noget andet, end man hørte fra jer for et år siden?

»Nej, for jeg anerkender, at Mette Frederiksen gerne selv vil føre en stram udlændingepolitik. Men vi må erkende, at der er så mange partier omkring hende, der vil noget andet. Og når målingerne er, som de er, så har vi i DF ikke den kraft, vi havde tidligere, til at stå op imod De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, som vil gennemtvinge en anden udlændingepolitik.«​

Vidste du ikke godt sidste år, at det kunne ende sådan?

»Nej, vi stod dengang i en stærkere position. Dengang regnede vi med, at vi kunne rage kastanjerne ud af ilden efter et valg. Men nu må vi bare erkende, at vores mulighed for at feje de partier til side bliver mindre, når vi står til færre mandater.«