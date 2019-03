DF har mistet så mange vælgere, at de ikke kan gå i regering, med mindre de får en markant fremgang, erkender Kristian Thulesen Dahl

Vælgerne fosser ud af Dansk Folkeparti.

Det er så slemt, at DF-formand Kristian Thulesen Dahl nu trækker sit tilbud om at gå i regering med Lars Løkke, hvis der er blåt flertal efter næste valg, tilbage. Med mindre han kan generobre en stor gruppe vælgere.

»Hvis vi går i regering efter næste valg, er det første gang i DFs historie, vi gør det. Da SF gjorde det første gang i 2011, så vi, at hvis man ikke gør det med et ordentligt rygstød fra danskerne, så får man ikke sine mærkesager igennem,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Partiet har aldrig oplevet en så stor nedtur som den, de oplever i meningsmålingerne nu. Få måneder før næste valg ligger partiet på 13-15 pct. i meningsmålingerne. Et kæmpe dyk fra valget i 2015, hvor DF fik 21,1 pct. og blev større end Venstre.

DF-bossen er ikke bleg for at angive smertegrænsen:

»Vi skal ligge på 17-18 pct., hvis vi skal gå i regering. Det er det, vi lå til op til valget i 2015, hvor vi endte med at få 21 pct. En del af dem var lånte stemmer, fordi folk var utilfredse med både Venstre og Socialdemokratiet.«

»Nogle af vælgerne taber vi til sofaen. For der er også omkring 30 pct., der ikke har taget stilling. Men jeg tror på, vi retter os og kommer tilbage til vores logiske niveau på 17-18 pct. Jeg jagter det mål. Jeg tror og håber, det er det, vi ender på.«

Så hvis du får 16 pct. vil du ikke i regering, selv om der måtte være blåt flertal?

»Nej, vi skal ikke i regering for enhver pris,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Vi sidder og snakker i dagligstuen i den bygning, der hører til Dybbøl Mølle. Thulesen har torsdag formiddag valgt at besøge den historiske mølle, der er en regulær dansk nationalskat, mens han varmer op til duellen med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, om aftenen i Aabenraa.

Udenfor blæser en stiv kuling. Udsigten for DF står også mere på storm end godt vejr. Det var her i Sønderjylland, DF oplevede enorm fremgang og blev største parti ved sidste valg. Ifølge målingerne er det meste af fremgangen sat over styr. Nu skal han prøve at generobre det tabte.

Hvorfor tror du selv, I taber så mange vælgere?

»Der har været et par politiske dagsordner, der har gjort livet svært for os de seneste måneder: Sundhedsreformen, som mange opfatter som centralisering. Og så tilbyder Socialdemokratiet tidligere pensionering til nedslidte. Det optager mange mennesker, også mange af vores vælgere.«

Var flirten med Mette Frederiksen en fejl? Det kan jo være, at nogle af dine vælgere nu synes, det er okay at stemme på hende?

»Nej, for det har stået på i to år, og i den periode har vi også ligget rigtig godt i meningsmålingerne. Så jeg tror ikke, det er årsagen.«

Debat møde mellem Kristian Thulesen Dahl fra Danske Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige på Folkehjemmet i Aabenraa torsdag den 7 marts 2019. Vermund har snuppet 10 pct. af DFS vælgere ifølge YouGov Foto: Claus Fisker

Du siger også, at I har en plan A med Lars Løkke og en plan B med Mette Frederiksen. Måske forvirrer det folk?

»Man skal stemme på os, fordi man godt kan lide vores politik. Og vi har større chance for at få vores politik igennem, hvis vi kan samarbejde med flere partier.«

B.T. har bedt analyseinstituttet YouGov kigge isoleret på DF's målinger og begivenheder, der kan have påvirket dem.

»Det store dyk kommer i 2016, da Meld- og Feld- sagen bliver genåbnet og Morten Messerschmidt melder sig syg,« siger Lars Gylling, nordisk kommunikationschef i YouGov.

»Tidsmæssigt faldt det sammen med, at Nye Borgerlige blev opstillingsberettigede - og så havde de utilfredse DF-vælgere et sted at gå hen. Og DF har ikke siden kunnet genvinde det tabte,« siger han.

Ifølge YouGov har DF mistet ca. 10 pct. af sine vælgere til Nye Borgerlige, og de udgør ca. 50 pct. af Pernille Vermunds vælgere.

DFs nedtur starter ifølge YouGov med Meld og Feld sagen

Kristian Thulesen Dahl, hvorfor konkurrerer I med Nye Borgerlige, når I er ret enige om udlændingepolitikken?

»Jeg synes også, vi skulle bruge flere kræfter på dem, vi er uenige med. Jeg kan ikke forstå, at Nye Borgerlige gør os til problemet.«

Hvordan vil du skaffe vælgerne tilbage?

»Jeg tror ikke på det hurtige fix, men på det lange seje træk. Det er ikke vigtigst at være store, men at få vores politik gennemført, især den hårde udlændingepolitik.«

Du fortryder ikke samarbejdet med Mette Frederiksen?

»Nej, tværtimod. Vi tonser derudaf og holder kursen. Vi laver ikke vores planer om. Vores succes afhænger af, at vi kan forhandle til flere sider.«

Vil jeres vælgere få mest ud af en blå eller rød regering?

»En blå, for der sidder vi tættest på styrepinden. Hvis rød blok vinder, er vi afhængige af, at S vil bruge os, og hvis de vil lave politik med andre, kan vi ikke få indflydelse.«

Hvordan vil du presse Mette Frederiksen, hvis hun bliver statsminister?

»Vi vil have strammere udlændingepolitik og en mere kritisk kurs over for EU. Vi vil have grænsekontrol, øen Lindholm etableret, og afviste asylansøgere skal hurtigere ud af landet. Vi skal også være parate til at udfordre konventionerne,« siger Kristian Thulesen Dahl.