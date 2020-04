Dansk Folkeparti har nået bunden.

I Voxmeters nyeste måling for Ritzau får DF partiets laveste vælgeropbakning, der er målt i den 19-årige periode, analyseinstituttet har lavet politiske målinger.

Kun 6,8 procent af de adspurgte vil stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i morgen. Det er lavere end ved DFs første valg i 1998, hvor partiet fik 7,4 pct. af stemmerne og 13 mandater.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, skyder skylden på coronavirus.

»I alle verdens lande har de, der sidder på magten, fået øget tilslutning i denne krisetid. Og det gælder, uanset om de er borgerlige eller socialister. Og det kan ikke ske, uden at andre taber tilslutning. Så isoleret set er der ikke noget mærkeligt i, at vi går tilbage,« siger Kristian Thulesen Dahl i et interview med B.T.

»Når statsministeren tager ud til Valby Skole onsdag formiddag, er begge tv-stationer på pletten. Hvis jeg tager til Give Skole, så står der ikke nogen. Vi må respektere, at når der er en krise, så samler interessen sig om statsministeren. I særdeleshed den overraskende måde, Mette Frederiksen har valgt at køre det på. Der bliver vi andre bare statister,« siger han.

»Danskerne har efterlyst, at vi står skulder ved skulder. Sådan var det også i starten, hvor hun forsøgte at holde partierne tæt på. Da der blev mulighed for bedre tid, blev inddragelsen mindre. Det undrer mig, at hun har valgt den linje. Myndigheder og regering har famlet sig frem, der har ikke været en klar strategi. Det er også svært at inddrage andre, hvis man ikke har en strategi.«

»Vi vil gerne se en strategi for, i hvilken rækkefølge man kan åbne for de ting, der nu er lukket ned. Det er, som om regeringen betragter corona som en traditionel fjende. Medierne fandt for nogle dage siden ud af, at der var opsat hvide telte i Fælledparken og andre steder i landet. I starten måtte vi ikke få at vide, hvad de var til. Men coronaen lytter jo ikke med og muterer til noget andet.«

Hvad ville du gøre, hvis du var statsminister?

DFs nedtur I 1998, i det første folketingsvalg DF deltog i, fik partiet 7,4 procent i vælgertilslutning, som udløste 13 mandater i Folketinget. Ved næste valg, i 2001, fik Dansk Folkeparti 12,0 procent af stemmerne og 22 mandater. Ved valget i 2005 fastholdt partiet deres andel af vælgertilslutningen, endda med en lille fremgang, og fik 13,3 procent af stemmerne ved valget og 24 mandater i alt i Folketinget. Ligeledes fastholdt partiet sin opbakning ved valget i 2007 og fik 13,9 procent og 25 mandater. Partiet oplevede for første gang siden deres opstart en lille tilbagegang ved et valg og fik 12,3 procent og i alt 22 mandater i Folketinget til valget i 2011. DF fik historisk stor tilslutning ved det næste valg og fik hele 21,1 procent af stemmerne og 37 mandater ved folketingsvalget i 2015. Ved valget i 2019 måtte de dog nøjes med 8,7 pct. Kilde: Berlingske.

»Jeg ville have lavet en taskforce med en repræsentant for alle partier, der hver dag blev briefet. Vi skal jo ikke være enige om alt.«

Hvordan er videomøder med partiledere forløbet?

»Jeg foreslog, at vi skulle kunne skrive spørgsmål et sted, men det er aldrig kommet op at stå. Så vi er meget afhængige af, om en minister ønsker at svare. Jeg har også bedt om fysiske møder. Det kommer så på torsdag. Men videomøder er meget kunstige. Der er tre runder, og du kan sige, hvad du vil, og statsministeren samler op til sidst. Det er bedre end ingenting, men det går ikke i dybden.«

Er det ikke typisk for oppositionen at bakke op om statsministeren i begyndelsen af krisen og så begynde at brokke sig efter et stykke tid?

»Det kan der være risiko for, men jeg synes ikke, vi har gjort det her. Vi fik at vide, vi skulle inddrages efter påske, men det skete ikke. Hvis der virkelig går et helt år, før vi kan leve normalt igen, er det virkelig en udfordring især for de ældre. Efter krisen håber jeg, at folk vil indse, at det er godt at bo spredt i stedet for at klumpe sig sammen i små lejligheder i byen. Det er luksus at bo i et hus med have.«

Afviser du helt, at DFs nedtur er en fortsættelse af valgnederlaget?

»Der er noget med, at – som en spiral – når man er på vej opad, bliver alt karakteriseret som nærmest genialt. Og når det går ned ad bakke, bliver alt – selv det, du synes er virkelig godt – karakteriseret som noget skidt. Og når du reagerer på noget, er det panik. Og hvis man ikke reagerer, er man faldet i søvn.«

Men bortset fra coronakrisen, hvad går din plan for DF så ud på?

»At vi er et borgerligt parti, at vi vil holde udlændingepolitikken på plads og kritisere EU. Det handler om de ældre, og vi er der for dem.«

Man hører ikke så meget om udlændingepolitikken siden valget, som før?

»Nej, mange danskere tror, det er på plads. Nu er det ordnet, og Christiansborg er enige. Men sådan er det ikke i virkelighedens verden.«

Nogle mener, at formanden skal skiftes ud, og at der er utilfredshed med, at Søren Søndergaard er stoppet som pressechef?

»Det er ironisk, for Søren og jeg har jo været enige om kursen. Men han ønskede at stoppe lang tid før valget, og ellers havde han siddet der endnu. Jeg synes også, det er forkert, når en leder træder tilbage i krisetider, det er netop der, der er behov for ham.«

Har du et mål for, hvor meget I skal have ved næste valg, for at du ikke går der?

»Nej, for så skulle jeg jo gå nu. Man skal ikke sidde og tænke på at gå, så skal man gå. Jeg kæmper med næb og kløer for DF. Om nogle år vil andre også tegne DF, men det er ikke aktuelt nu,« lyder det fra DF-formanden.