Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, langer hårdt ud efter den politiske kommentator Noa Redington, som ifølge partiformanden bare ikke bryder sig om Dansk Folkeparti.

Fejden mellem de to udspiller sig hos Politiken, hvor Noa Redington mandag skrev en politisk analyse om Kristian Thuelsen Dahls fravær i debatten om nedlæggelsen af regionerne.

»(..:) Lige så snart det bliver besværligt, er han offline. Naturligvis er der et nyhedsbrev eller to. (De er gode. Læs dem). Men Folkehelten fra Thyregod skal nødig ud at slås for noget, der er svært. Sådan rigtig bøvlet. Så pyt med, at nedlæggelsen af regionerne er en mærkesag for Dansk Folkeparti. Noget, partiet har kæmpet for,« skriver Noa Redington i sin analyse.

Dansk Folkeparti har, ganske som Noa Redington, gennem en årrække arbejdet for at nedlægge regionerne, hvilket regeringen foreslår i sit udspil til en sundhedsreform. Her bliver regionerne erstattet af regionale sundhedsforvaltninger, hvor der ganske vist sidder politikere, men de er ikke direkte på valg.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Onsdag svarer Kristian Thuelsen Dahl så igen i et debatindlæg i Politiken.

Noa Redington, der har en fortid som særlig rådgiver for daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), har haft et horn i siden på Dansk Folkeparti, lyder det fra DF-formanden.

'Noa Redington er heller aldrig kommet sig over, at det var Dansk Folkepartis valgsejr, der for alvor kostede Thorning – og dermed ham selv – magten. Det betyder, at han med jævne mellemrum kommer med et udbrud imod Dansk Folkeparti. Men ofte er det sofistikerede angreb, der kommer fra manden. Han ved godt, at han som en af de mest elitære kommentatorer – og med baggrunden som Thornings spindoktor – skal passe på med at sige tingene for åbent,' skriver Kristian Thuelsen Dahl.

B.T. har onsdag været i kontakt med Noa Redington, der ikke har nogen kommentarer.