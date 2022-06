Lyt til artiklen

Det var ventet med spænding, om Kristian Thulesen Dahl overhovedet ville dukke op til tirsdagens gruppemøde i Dansk Folkeparti.

I sidste uge blev DF og Kristian Thulesen Dahl nemlig en af valgaftens helt store historier, da han med få timers varsel meldte afbud til partiets valgfest på Christiansborg – officielt med begrundelsen, at han ville prioritere tid med sin familie i stedet for.

Det skabte så dårlig stemning, at Kristian Thulesen Dahl valgte at blive væk fra partiets gruppemøde dagen efter.

Kristian Thulesen Dahl dukkede dog i dag op til gruppemødet på Christiansborg.

Det betød dog ikke, at stemningen mellem folkepartisterne var blevet bedre siden sidste uge.

»Det er stadig åbenlyst, at der er folk i DF, der hellere vil se min hæl end min tå,« siger Kristian Thulesen Dahl til B.T.

Især undrer Thulesen Dahl sig noget over, at han ikke på forhånd havde fået noget at vide om, at Morten Messerschmidt grundlovsdag ville gå i pressen med en melding om, at han ville have, at Thulesen Dahl skulle tage »flere tunge poster«.

Siden har han slet ikke hørt fra Morten Morten Messerschmidt, forklarede han.

»Jeg synes, det er mere rigtigt at tale med hinanden i stedet for i pressen om hinanden. Det har han (Morten Messerschmidt, red.) så valgt at gøre, og det må jeg snakke med ham om. Han har ikke nævnt det for mig,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidt selv var ikke til stede ved starten af gruppemødet. Det var Pia Kjærsgaard, men hun ønskede ikke at give nogle kommentarer til stemningen i partiet.

Hvad synes du nu om dine partifælles reaktion på, at du blev væk fra valgaftenen?

»Jeg synes stadig, det er en meget stor overreaktion. Det er første gang siden 1994, at jeg vælger at være sammen med min familie på valgaftenen. Det skal man have respekt for. Hvis ikke, burde de have ringet til mig og spurgt, hvorfor jeg ikke var der,« siger Kristian Thulesen Dahl.



Med under et år til næste folketingsvalg står Dansk Folkeparti til endnu en gang valgtæsk.

En måling fra Voxmeter i slutningen af maj viste, at Dansk Folkeparti står til at få 4,3 procent af stemmerne.

Bortset fra februar 2022 har Voxmeter aldrig målt Dansk Folkeparti så lavt, siden de begyndte at foretage målingerne i 2002.