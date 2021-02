Selvom der udadtil er kommet mere ro på tøjlerne i Dansk Folkeparti, så er formandssædet stadig ved at brase sammen under Kristian Thulesen Dahl.

Faktisk er oprøret mod DF-formanden så stort, at han på to møder over de seneste uger er blevet udsat for voldsom intern kritik fra tunge kræfter i partiet, der ønsker hans afgang.

Det erfarer B.T. efter at have talt med flere kilder i partiet op til udgivelsen af bogen 'Skaberen, taberen og frelseren', som handler om Dansk Folkepartis 25 år som parti.

På et hovedbestyrelsesmøde i DF mandag 25. januar sendte de yngre kræfter i hovedbestyrelsen et stort angreb afsted mod Kristian Thulesen Dahl. Tålmodigheden med DF-formandens genrejsningsplan for partiet var simpelthen brugt op.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl blev formand for DF i 2012, da Pia Kjærsgaard overdrog stafetten til ham.

Det overraskende var, at ingen – udover Liselott Blixt – for alvor tog Thulesen Dahl i forsvar, fortæller B.T.s kilder.

Men det er ikke kun i hovedbestyrelsen, at oprøret ulmer. Også i folketingsgruppen vokser utilfredsheden.

Et aftengruppemøde tirsdag i denne uge udviklede sig nemlig dramatisk, da Thulesen Dahls lederskab igen kom til debat. Flere i folketingsgruppen langede direkte ud efter DF-formandens linje, fordi de ikke mente, at han har vist et farbart politisk projekt til at vende nedturen.

Mødet trak ud til sent på aftenen, mens kritikken tog til, fortæller B.T.s kilder. Dog forholdt partiets kronprins Morten Messerschmidt og partistifteren Pia Kjærsgaard sig forholdsvist passivt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler med samtlige af Folketingets partier mandag d. 7 december 2015 på Marienborg. Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti taler med journalister efter mødet med statsministeren.

Til sidst skar Thulesen Dahl igennem og sagde, at kritikerne enten måtte kræve hans afgang eller bakke op. Men ingen var klar til at vælte ham nu og her, og derfor fik Thulesen Dahl opbakning til at fortsætte på posten.

Opgøret mod DF-formanden kommer op til udgivelsen af bogen 'Skaberen, taberen og frelseren'.

Her beskriver de to forfattere Søs Marie Serup og Mikkel Fauerholdt blandt andet, hvordan en ung generation af DFere vil vriste magten fra Thulesen Dahl.

Internt i DF går de under navnet Skyggeholdet og er en ny generation af DFere, som har meget tætte relationer til DF-profiler som Peter Kofod og Anders Vistisen.

Søs Marie Serup har sammen med Mikkel Faurholdt skrevet bogen 'Skaberen, taberen og frelseren', som beskriver DF's op- og nedture i partiets 25-årige historie.

»Skyggeholdet er stærkt kritiske over for kommunikationen, politikudviklingen, talentudviklingen og den fremadrettede strategi i Dansk Folkeparti,« står der i bogen, som udkommer på mandag.

I bogen er Skyggeholdets oprør mod Thulesen Dahl ikke kun fremstillet som en utilfredshed med hans person. Det er lige så vel en intern kamp mellem to politiske tidsaldre.

»De ser mod Socialdemokratiet og Venstre, som på afgørende områder har turdet åbne sig op for omverdenen og systematisk hente viden ind i organisationerne« står der i bogen.

Det fremgår ikke af bogen, hvem skyggeholdet præcist er. Men gruppen er en ny generation, som typisk er opvokset i Dansk Folkepartis Ungdom, DFU, ligesom de tidligere DFU-formænd og tætte venner Peter Kofod og Anders Vistisen.

Peter Kofod blev i efterår valgt til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Han har flere gange tilkendegivet, at han ønsker en modernisering af partiet.

Skyggegruppen vil definere Dansk Folkeparti som et klart nationalkonservativt parti, der har en mere pragmatisk tilgang til dansk politik, i stedet for at gå over i retning af et protestparti.

De efterlyser samtidig, at DF bliver et mere helstøbt parti.

»De efterlyser, at Dansk Folkeparti skal være et parti, som har svaret på alle politikområder. Da folketingsvalget 2019 kom til at handle om klima og børn, havde vi ikke noget ordentlig svar,« siger en central DF-kilde til B.T.

Den oplagte arvtager til Kristian Thulesen Dahl er Morten Messerschmidt, der blev udnævnt til næstformand i sensommeren, efter konflikten blussede op i DF.

Morten Messerschmidt (DF). Klimaminister Dan Jørgensen præsenterer aftale om ejerskab og konstruktion af energiøen i Nordsøen på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 4. februar 2021.

Men den ikkeafsluttede Meld- og Feld-sag med Messerschmidt i hovedrollen er stadig ikke afsluttet. De seneste meldinger går på, at bagmandspolitiet afslutter sagen i første halvår af 2021.

Det er ifølge beretningerne i bogen en af forklaringerne på, at Kristian Thulesen Dahl stadig er formand i partiet.

Faktisk gik der over et år fra det katastrofale valgresultat i juni 2019, til stolen under Kristian Thulesen Dahl for alvor begyndte at rokke.

Det skete, efter partiet i flere meningsmålinger nåede ned omkring fem procent af stemmerne. Siden har partiet dog stoppet blødningen og har endda genvundet en smule terræn i målingerne efter Venstres krise.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl.