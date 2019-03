DF-formand Kristian Thulesen Dahl kommer nu med et nyt udspil, der skal stramme forholdene for asylansøgere.

At snyde i tog eller bus skal være nok til, at asylbehandlingen sættes i stå, og at gerningsmanden hurtigst muligt sendes ud af landet, lyder det fra DF-formanden.

»Vi ønsker nul tolerance over for kriminalitet begået af asylansøgere Hvis man kommer til vores land og søger asyl, så yder vi en gæstfrihed. Og den skal selvfølgelig returneres med en ordentlighed over for det danske samfund,« siger Kristian Thulesen Dahl til B.T.

Kristian Thulesen Dahl på tur i Sønderjylland. Besøg på Asylcenter Hviding. Hviding onsdag den 6. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kristian Thulesen Dahl på tur i Sønderjylland. Besøg på Asylcenter Hviding. Hviding onsdag den 6. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Udgangspunktet bør være, at hvis man begår kriminalitet som asylansøger, så stopper vi simpelthen asylansøgningen. Så kan der gå noget tid, før personen kan blive sendt tilbage til det land, vedkommende kommer fra. Men de går glip af de retsbeskyttelser, man får ved at søge asyl,« siger han.

Butikstyverier eller cykeltyverier bør selvfølgelig også stoppe asylbehandlingen, mener DF-chefen.

Han vil prøve at få stramningen gennemført ved at drøfte den med regeringen i første omgang og dernæst eventuelt Socialdemokratiet.

»Hvis andre partier gerne vil være med, men synes, der skal være en bagatelgrænse, så må vi se på det. Men det stærkeste signal vil være at sige, at man ikke må begå nogen form for kriminalitet, f.eks. at stjæle noget i en butik eller at tage med tog eller bus uden at betale,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl besøger Nanna Keldorff Boysen, der oplever problemer ved at være nabo til Asylcenter Hviding. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kristian Thulesen Dahl besøger Nanna Keldorff Boysen, der oplever problemer ved at være nabo til Asylcenter Hviding. Foto: Jens Nørgaard Larsen

B.T. var med, da Kristian Thulesen Dahl i sidste uge besøgte et asylcenter i Hviding syd for Esbjerg. Center Hviding åbnede i slutningen af november 2015 og fungerede tidligere som psykiatrisk hospital.

Der bor ca. 400 asylansøgere med 50 forskellige nationaliteter på centeret, mens der er ca. 1.200 indbyggere i byen.

Det er meningen, at asylansøgerne kun skal opholde sig der i kortere tid, mens deres asylansøgning behandles. Men den gennemsnitlige opholdstid på centeret er 700 dage.

Naboer til centeret bad om at tale med DF-formanden og klagede over, at centeret har skabt uro og utryghed i lokalområdet, ligesom de mistænker nogle af beboerne for at stå bag cykeltyverier ved stationen og indbrud i private hjem, hvilket dog ikke er bevist.

»Det er belastende for et lokalsamfund at have så mange asylansøgere samlet i et lille samfund,« siger Kristian Thulesen Dahl, der også mener, at mange asylansøgere selv udfolder juridiske krumspring for at trække afgørelsen i langdrag.

Der bor ca. 400 aylansøgere fra 50 forskellige lande på Asylcenter Hviding. Her ses Behzad Safari, der er kurdisk iraner, på værelset, hvor han bor sammen med sin kone og seksårige barn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Der bor ca. 400 aylansøgere fra 50 forskellige lande på Asylcenter Hviding. Her ses Behzad Safari, der er kurdisk iraner, på værelset, hvor han bor sammen med sin kone og seksårige barn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Man kan sidde i årevis i asylsystemet, hvor man først klager på vegne af det ene så det andet familiemedlem. Der er masser af advokater, der gerne vil hjælpe dem med at anke, og det er ikke godt for dem at sidde i otte år her, før man vender hjem. Så er det bedre at få det afgjort og komme ud af landet. Sagsbehandlingstiden skal markant ned.«

»Hvis man begår kriminalitet som gæst i vores land, samtidig med at myndighederne overvejer, om man skal have lov at være her i fremtiden, så kan vi godt forlange af folk, at de ikke begår kriminalitet,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, siger:

»Vi må se nærmere på, hvad DF forestiller sig, og så må vi forhandle om det, som vi plejer.«