Hverken Storbritanniens premierminister eller Dansk Folkepartis formand har meget tilovers for en ganske opsigtsvækkende udtalelse fra EU-præsident, Donald Tusk.

For ifølge DF-formand Kristian Thulesen Dahl ‘nåede EU’s arrogance nye højder,’ da Donald Tusk skrev følgende forud for torsdagens møde med Theresa May:

»Jeg har spekuleret på, hvordan den særlige plads i helvede ser ud for brexit-fortalerne uden en plan,« lød det.

Kristian Thulesen Dahl lægger i sit nyhedsbrev torsdag aften ikke skjul på, hvad han mener om det.

Kristian Thulesen Dahl (DF) kalder Donald Tusks udtalelse for arrogant. Arkivfoto

‘Jeg har da aldrig kendt mage!,’ skriver han.

Videre skriver DF-formanden, at han ‘får indtrykket af, at EU’s topfolk er mere interesserede i at hævne sig over Storbritannien og straffe dem så meget som muligt, når man iagttager de udtalelser, de lægger for dagen.’

Også Theresa May har studset over udtalelsen fra Tusk.

»Jeg har taget det sprog, som han brugte i går, op med formand Tusk. Det var ikke hjælpsomt og gav anledning til udbredt bestyrtelse i Storbritannien.«

EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker mødtes torsdag med Theresa May i Bruxelles.

»Jeg sagde til ham, at vi begge bør arbejde på at sikre et tættere forhold mellem Storbritannien og EU i fremtiden, og det burde han fokusere på,« sagde premierministeren i forbindelse med hendes forsøg på en genforhandling af Storbritanniens nuværende udtrædelsesaftale af EU.

Der blev dog ingen genforhandling.

Ganske som EU-toppen gentagne gange har gjort det klart for briterne.

Så selvom Theresa May torsdag fik sit møde i Bruxelles med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker og EU-præsident Donald Tusk, måtte hun tage stort set tomhændet hjem igen.

EU-præsident Donald Tusk har givet en opsigtsvækkende udtalelse. Arkivfoto

På mødet med Juncker, der efterfølgende kaldte det "konstruktivt og svært", lovede Jean-Claude Juncker dog, at man fra EU's side vil være åben over for mulige tilføjelser til den politiske erklæring, der følger med brexitaftalen.

Theresa May lader dog til at bevare sin optimisme:

»Jeg er sikker på, at jeg kommer til at levere brexit, og jeg kommer til at levere det til tiden.«

»Jeg vil gøre det for det britiske folk. Jeg kommer til at forhandle intenst de kommende dage for at sikre, at det sker,« udtalte hun.