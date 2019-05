DF står i meningsmålingerne til at miste to af sine fire mandater. Men det er også et godt valg, lyder det.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har lidt over klokken 12 afgivet sin stemme til EU-Parlamentet i hjembyen Thyregod.

- Hvis vi får to mandater er jeg fuldt ud tilfreds. Vi fik fire sidst, men det fjerde mandat var meget tæt. Så reelt fik vi tre mandater, så to mandater er også et godt resultat. Så det kan blive en god dag, sagde Thulesen Dahl til TV2 News.

Dansk Folkeparti står ved dette valg uden stemmeslugeren Morten Messerschmidt, og det kan være medvirkende til, at Dansk Folkeparti altså står til at få halveret sin størrelse i EU.

- Det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke havde regnet med at gå tilbage. Det afgørende er ikke, om vi går tilbage, men det afgørende er, om vi kan holde skindet på næsen, sagde formanden.

/ritzau/