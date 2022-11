Lyt til artiklen

Den tidligere formand Kristian Thulesen Dahl fastholder, at der ikke var et EU-seminar i 2015, som en del af Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Han forklarer dog også i retten, at det var hans opfattelse, at der blev diskuteret tilstrækkeligt med EU-politik til, at støtte fra EU var berettiget.

Det har Kristian Thulesen Dahl netop forklaret i retten på Frederiksberg.

Morten Messerschmidt er tiltalt for at have misbrugt knap 99.000 kroner af EUs midler, som anklageren mener i stedet blev anvendt til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

EU har betalt pengene, da partiet Meld – hvor Morten Messerschmidt var formand – skulle afholde et såkaldt EU-seminar ved sommergruppemødet i 2015.

Men anklagemyndigheden mener altså ikke, at dette EU-seminar fandt sted. Hvis det er tilfældet, så er EUs penge brugt uretmæssigt.

Kristian Thulesen Dahl forklarede tirsdag, at han flere gange havde givet udtryk for, at det var en god ide med et EU-seminar på sommergruppemødet i 2015, som der havde været i 2014.

I 2014 havde folketingsgruppen fysisk flyttet sig til andre lokaler, der var angiveligt EU-bannere og en klart separat dagsorden, da der blev afholdt EU-seminar arrangeret af Meld.

»Men det var noget andet i 2015. Der var ikke et særskilt arrangement som i 2014. Det er klart, at det er noget andet, når det er to forskellige steder og med bannere,« siger han.

»Men der blev talt meget EU. Der var blandt andet en afstemning om retsforbeholdet i 2015, som vi naturligvis talte om,« siger Kristian Thulesen Dahl.

