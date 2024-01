Pernille Vermund er blevet alt det, hun for få år siden kritiserede alle andre for at være.

Det er den kontante melding fra den tidligere partileder og folketingskollega, Kristian Thulesen Dahl, som i sit første opslag på X siden 2022 langer hårdt ud efter Liberal Alliances nyerhvervelse.

Her mindes 54-årige Kristian Thulesen Dahl, som forlod politik i 2022, nemlig en meget omtalt episode under et vælgermøde forud for valget i 2019.

»Er du klar, er du klar, er du klar. Spurgte Pernille Vermund mig på Folkehjemmet i Aabenraa tilbage i 2019 og fik - ifølge medierne - mig til at se rigtig træt og Christiansborg-agtig ud,« skriver Kristian Thulesen Dahl på X.

»I dag her fem år efter synes jeg, at Pernille Vermund ser rigtig træt og Christiansborg-agtig ud,« konstaterer han.

Berlingskes chefredaktør Tom Jensen skrev eksempelvis dengang på Twitter, at Pernille Vermund lykkedes med at 'cementere den følelse, at DF og Thulesen-Dahl er establishmentet, systemet, centraliseringen, og endda en lidt træt udgave af samme, mens hun er fornyelsen der udfordrer systemet.'

Over for B.T. uddyber en veloplagt Kristian Thulesen Dahl torsdag aften sin kritik af Pernille Vermund, som altså i denne uge skiftede til Liberal Alliance, hvor hun er blevet ældreordfører.

»Alle kommentatorerne skrev bagefter, at hun så frisk ud og var det nye pust, og at jeg så gammel og støvet ud og havde været med i for mange forlig,« forklarer den tidligere formand for Dansk Folkeparti.

»Det har kun taget Pernille Vermund fire-fem år, men nu er det hende, der taler Christiansborg-sprog,« tilføjer han.

Kristian Thulesen Dahl, som tidligere var formand for Dansk Folkeparti, under valgaftenen hos Danmarksdemokraterne på Christiansborg tirsdag den 1. november 2022. Tirsdag er der folketingsvalg i Danmark.

Kristian Thulesen Dahl konstaterer, at Pernille Vermund startede ud med at love, at hun kun ville tage en eller maksimalt to valgperioder, fordi hun skulle tilbage til sit liv udenfor Christiansborg.

»Jeg tænker, at Pernille Vermund allerede er blevet lige præcist alt det, som hun anklagede os andre for at være. For kun fire-fem år siden,« siger den tidligere partileder.

»Hun havde succes med sine angreb, må man jo sige, og man må anerkende, at hun var et friskt pust, som solgte sig selv som anderledes.«

»Men nu er masken faldet,« mener Kristian Thulesen Dahl.

Han peger på, at den positive version af Pernille Vermunds skifte til Liberal Alliance er, at hun er blevet en realpolitiker, som søger indflydelse.

»Den negative er, at hun bare vil blive hængende på Christiansborg. Det er op til øjnene, der ser,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Skulle Pernille Vermund bare være stoppet nu?



»Hvis hun skulle have været helt tro mod det, som hun sagde dengang, så skulle hun have taget en eller to valgperioder og så have forladt politik,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Men er det ikke fair nok, at man som politiker skifter holdning undervejs?

»Jeg har fuld respekt for, at man kan skifte holdning og kan forklare det,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Men hun slog sig jo op på at føre en kamp mod netop den type af politikere, der blev klogere. Nu står hun der så selv,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Kort efter at Kristian Thulesen Dahl meddelte sit farvel til dansk politik i juni 2022 blev han ansat som direktør hos Port of Aalborg.

Det skifte har han ikke fortrudt.

»Nej, ikke i et sekund. Det har været rigtig godt for mig,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Nu nævnte du selv tidligere, at det var det første, jeg har skrevet på X i meget lang tid. Og man skal ikke regne med at se mig skrive en helt masse. Det var bare fordi, at lige i dag kunne jeg ikke lade være,« konstaterer han.