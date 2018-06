Fodboldkampen mod Peru er eksempel på Danmarks nationale fællesskab, mener DF's leder, Kristian Thulesen Dahl.

Allinge. - Folk på Folkemødet har varmet op, siger Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, ved Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Her slutter han af på Hovedscenen, før Danmark møder Peru ved fodbold-VM i Rusland.

Med et rød-hvidt tørklæde om halsen synger han og Anette Heick for på fodboldlandsholdets sang "Re-Sepp-Ten" fra VM i 1986 i Mexico.

- Det var en sang, der rørte os alle sammen, der handlede om Danish Dynamite, siger han og mindes 1992, da Danmark vandt EM i Sverige.

Når vi synger nationalsangen og ser Dannebrog gå til tops, så er det symboler på det nationale fællesskab. Nationalstaten Danmark gør det muligt at spille en landskamp mod Peru, mener Kristian Thulesen Dahl.

- Det kan ikke købes for penge. Det bygger på noget dybere. Der har jeg rod, derfra min verden går, siger DF's leder.

Ifølge Thulesen Dahl står det nationale over for det globale. Der er "grænseværnere og grænsefjernere". Der skal være grænser. Mobiltelefoner hører ikke hjemme i klassen, og børn skal i seng om aftenen.

- Det er helt naturligt, at vi har grænser, også over for EU, siger han.

I 1992 stemte vi nej til Maastricht-traktaten, som blev vedtaget i 1993 med de fire forbehold. I 2000 stemte danskerne nej til euroen, og i 2015 til at ændre retsforbeholdet, påpeger Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg vil gerne komme med en opfordring til vennerne i Venstre: Glem ikke danskernes EU-skepsis. Lyt mere til Dansk Folkeparti, siger han.

Når finansloven forhandles, skal pensionisterne have del i et opsving, der kommer på et tidspunkt, hvor Danmark ifølge DF-lederen bruger 36 milliarder kroner årligt på udlændinge fra ikkevestlige lande.

- Vi skal sikre en fortsat stram udlændingepolitik. Når man får hjælp her i Danmark, skal det være midlertidigt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Det glæder ham, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har afvist De Radikale i regering.

