DF-formanden har en plan for at skubbe Liberal Alliance ud af regeringen og få DF ind efter næste valg, fortæller han i stort interview med B.T.

Kristian Thulesen Dahl har en plan. Han skal bruge en dronningerunde, et regeringsgrundlag og et passende antal mandater.

DF-formanden forhandlede også om at gå i regering med Venstre ved sidste valg i 2015, og det blev ikke til noget. Men denne gang mener han det meget mere alvorligt.

Nu skal det være. Han vil have Liberal Alliance ud af regeringen og DF ind. Selv om VLAK-regeringen med Løkke i spidsen mener noget andet. De går til valg på at fortsætte efter næste valg, hvis der er blåt flertal. Men Thulesen har som sagt en plan.

Partiformand Kristian Thulesen besøger Dansk Folkepartis stand på Vorbasse Marked. Til BT Foto: Bo Amstrup Vis mere Partiformand Kristian Thulesen besøger Dansk Folkepartis stand på Vorbasse Marked. Til BT Foto: Bo Amstrup

»I tiden op til valget vil jeg insistere på, at Lars Løkke efter valget bliver forhandlingsleder i en dronningerunde, hvor han skal afprøve forskellige muligheder for at danne regering. Så vil vi også komme til regeringsforhandlinger. Og hvis vi får en rimelig opbakning af vælgerne - det er selvfølgelig nødvendigt - så vil vi stå stærkt i de forhandlinger,« siger Kristian Thulesen Dahl til B.T.



Vi sidder i et bagtelt til DFs bod på Vorbasse marked. Her sælges der alt fra heste til damesko, der er Dannebrogsflag overalt, og man kan høre et band spille dansktop-schlagere i baggrunden:

»Det Var En Ding-Dong, Rena Rama Sing-Sång, Mini-Mini Flower-Power Dress.«



Vi er i DF-land, her blev DF største parti ved sidste valg, og Thulesen selv bor 41 km sydpå i Thyregod. Det er bagende varmt, men der er ikke en svedperle på Thulesens pande. Han er en dreven forhandler, og han ved, hvad han vil. Og efter planen kommer det til at gå ud over Liberal Alliance.



»En VOK-regering vil i højere grad sikre, at vi får en politik, som et flertal af danskerne vil have,« siger han.

Vi vil pege på, at Lars Løkke får stafetten som kongelig undersøger Kristian Thulesen Dahl



Men hvis der er blåt flertal efter valget, vil Løkke jo nok ikke gå af, men lægge op til at fortsætte med VLAK-regeringen?



»Ja, men vi siger til danskerne - med stigende kraft op til valget - at vi får brug for en dronningerunde. Vi vil pege på, at Lars Løkke får stafetten som kongelig undersøger. Det vil vi gøre for at få brudt den nuværende regeringsdannelse op, og gøre det muligt at få lavet en regering, hvor vi selv indgår - forudsat vi får en fornuftig opbakning.«



»Vi fik 21 pct. sidste gang, og det var en del mere, end vi lå til i målingerne. Nogle af dem var nok folk, der bare var trætte af Helle Thorning og Lars Løkke. Men hvis vi får 17-18 pct., mener jeg, vi har mandat til at gå i regering.«



»En regering kan fortsætte efter et valg, hvis den ikke har et flertal imod sig. Den behøver ikke at gå af. Men alene det, at et flertal gør det klart, at vi ønsker en dronningerunde, er nok til, at der skal komme en, og vi er jo afgørende der. Det vil ske automatisk, man behøver ikke at stemme om det i salen. Så kommer der en forhandling med Lars Løkke for bordenden, ligesom vi havde i 2015.«



Det havde I jo netop, og der kom I ikke i regering, fordi Lars Løkke stillede en masse krav op, I ikke kunne være med til, f.eks. om EU og om grænsebomme, han ikke ville være med til. Men vi har jo haft lukkede grænser siden. Men du havde måske ikke så meget blod på tanden dengang?



»Ja, det var det, der skete, og vi fik lukkede grænser seks måneder senere. Men jeg var også opmærksom på, at vi havde haft en meget stor fremgang på kort tid, og jeg ville ikke lade det stige mig til hovedet. Jeg tænkte på, at Villy Søvndal (SF) og Marianne Jelved (R) havde prøvet at smede, mens jernet var varmt. Men hvis man gør det på baggrund af en pludselig fremgang, risikerer man at miste det igen.«



»Jeg vidste også, at hvis vi gik i regering i 2015, skulle vi have nogle mærkesager igennem i regeringsgrundlaget, hvor man kunne se, at vi havde stor indflydelse. Ellers ville journalisterne bare skrive, at vi kun sad der for at komme i regering. Og de ting kunne vi ikke få igennem. Vi kunne ikke få grænsebomme eller et løfte om, at den offentlige sektor skulle vokse. Vi risikerede at ende som SF i Thorning-regeringen. Jeg synes også, det var klogt, vi ikke gjorde det. For vi har meget mere indflydelse nu, end vi ville have haft, hvis vi var gået i regering dengang.«

»Lars Løkke inviterede os heller ikke til at skrive et regeringsgrundlag sammen med ham. Han lagde et udkast til et regeringsgrundlag foran os, som vi kunne justere i. Men det er jo ikke sådan, to partier arbejder som ligeværdige partnere. Så sætter man sig ned sammen og skriver det sammen, og sådan ønsker vi, at det skal foregå efter næste valg.«