Dansk Folkeparti ønsker ikke at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Danske arbejdsløse skal prioriteres.

København. Det vil gå ud over de danske arbejdsløse, hvis mere arbejdskraft bliver hentet fra lande uden for EU.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, under Folketingets åbningsdebat.

- Der er stadig mange, der føler sig uden for arbejdsfællesskabet, og dem skal vi hjælpe, siger han.

- Vi skal sætte alle ressourcer ind i, at alle i Danmark kommer med på vognen.

Kritikken kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag under Folketingets åbning løftede sløret for, at regeringen fortsat vil kæmpe for mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Den såkaldte beløbsgrænse skal sænkes fra 418.000 til 330.000 kroner for arbejdskraft fra i alt 12 lande uden for EU. Heriblandt lande som USA, Canada, Singapore og Japan, foreslår regeringen.

- Det er ikke sikkert, at det danske arbejdsmarked har godt af, at der kommer rigtig mange ind på kort tid, som regeringen lægger op til, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/