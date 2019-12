Billedet blev en sensation. Ikke kun i danske medier. Men også i store dele af verden.

I virkeligheden var det ikke selve billedet, men billedet af, at billedet blev taget. Mange mente, det var voldsomt upassende.

Stedet var et stadion i Johannesburg i Sydafrika. Året var 2013.

Anledningen var en mindeceremoni for den netop afdøde præsident, frihedskæmper og ikonet Nelson Mandela.

Stemningen til mindeceremonien var speciel. På visse tidspunkter nærmest festlig. En hyldest til en mand, som havde betydet så meget for så mange.

Og i den stemning lod den daværende danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt, sig rive med og tog en selfie.

Den vakte hurtigt opsigt, ikke mindst fordi den blev taget sammen med to af verdens mest magtfulde mænd i form af den amerikanske præsident, Barack Obama, og den britiske premierminister, David Cameron.

I flere udenlandske medier blev selfien beskrevet som upassende af den britiske og amerikanske regeringsleder - ofte blev den danske statsminister beskrevet som en ukendt embedsmand - da de tog den til en mindeceremoni.

Helle Thorning-Schmidt og Barack Obama morede sig sammen, mens Michelle Obama ikke så helt tilfreds ud i forbindelse med mindeceremonien for Nelson Mandela i 2013. Foto: ALEXANDER JOE Vis mere Helle Thorning-Schmidt og Barack Obama morede sig sammen, mens Michelle Obama ikke så helt tilfreds ud i forbindelse med mindeceremonien for Nelson Mandela i 2013. Foto: ALEXANDER JOE

Andre bed mærke i Michelle Obamas attitude, som blev tolket som mere eller mindre tilfreds med situationen, der udspillede sig mellem Thorning og Obama.

Men det var som bekendt Helle Thorning-Schmidt, der førte kameraet. I forbindelse med årtiets udgang fortæller den tidligere statsminister til mediet Information om, hvad der førte til den verdensberømte selfie.

Og det var faktisk lidt af en tilfældighed - fortæller Helle Thorning-Schmidt - at hun kom til at sidde ved siden af netop Obama og Cameron.

»Jeg var i Sydafrika for at deltage i en mindehøjtidelighed for Nelson Mandela, som foregik på et meget stort fodboldstadion. Der var en lidt vild stemning, en del ting var uorganiserede, og der var ikke faste pladser til stats- og regeringscheferne.«

»Så jeg havde bare sat mig på en ledig plads. Det viste sig så, at de to stole ved siden af mig var til Michelle og Barack Obama,« forklarer Helle Thorning-Schmidt.

Hun fortæller desuden, at hun ikke mener, den specifikke selfie blev specielt vellykket, men at hun ellers er blevet ret god til at tage netop selfies - og hun mener desuden, at de kan noget specielt.

Yderligere fortæller den tidligere statsminister, at billedet nu ligger på et USB-stick i en boks et sted. Og netop af den grund er det ikke et billede, hun kigger på hver dag.

Men du kan se, hvordan den berømte selfie tager sig ud i videoen øverst i artiklen.