Theresa May ønsker at holde en tredje afstemning om en skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU.

Den britiske premierminister, Theresa May, har onsdag bedt EU-præsident Donald Tusk om en udskydelse af brexit indtil 30. juni.

Det siger hun i det britiske Underhus.

May understreger samtidig, at hun agter at holde en tredje afstemning om en skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU.

To eksperter fortæller til B.T., at anmodningen til EU om en kortvarig udskydelse ses som Mays tredje forsøg på at få sin udskældte skilsmisseaftale med EU godkendt i parlamentet.

/ritzau/