Testfirmaet Carelink melder sig klar til at vaccinere danskere med AstraZeneca-vaccinen i en frivillig ordning, selvom regeringen har trukket den ud af vaccineprogrammet.

Et sådant tilbud kan dog kun lade sig gøre, hvis politikerne takker ja og siger god for ordningen.

Her er Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, slet ikke i tvivl. Han ser det nemlig som et rigtig godt tilbud.

»Det er et super godt tilbud. Jeg synes, at Sundhedsministeriet straks bør tage en dialog med Carelink og andre, som byder sig til. Jeg har fået en del henvendelser fra danskere, som ønsker at tage imod AstraZeneca, selvom den ikke er en del af vaccinationsprogrammet. Vi skal have fundet en model for de mennesker, som er både praktisk mulig, og hvor de får den rette rådgivning,« siger Martin Geertsen til B.T.

Til spørgsmålet om, hvem der i så fald vil stå tilbage med ansvaret, hvis en vaccineret skulle få en blodprop, og om han selv vil tage imod AstraZeneca-vaccinen, svarer han dog ikke.

Det gør Liberal Alliances sundhedsordfører, Henrik Dahl, derimod, og svaret kommer prompte: Ja, han vil selv tage imod den, og i forhold til ansvaret, mener han, det ligger samme sted, som det i forvejen gør ved alle andre sammenhænge. Hos sundhedsmyndighederne.

Henrik Dahl er også enig i, at det er et godt tilbud. Det samme er De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen:

»Jeg tænker, det lyder som en god logistisk løsning. Vi synes, at især de cirka 150.000, der har fået første stik af AstraZeneca, skal tilbydes at blive færdigvaccineret, hvis de har et ønske om dette. I stedet for at skulle ind i et nyt vaccineprogram med en anden vaccine,« siger Per Larsen.

Vil politikerne selv tage AZ-vaccinen? B.T. har spurgt politikerne, der vendte tilbage på vores interviewforespørgsel, om de selv vil tage vaccinen. Her er deres svar: Henrik Dahl (LA): »Ja.«

Lars Løkke Rasmussen: »Ja, selvfølgelig ville jeg, efter en forudgående samtale med min egen læge, tage imod vaccinen.«

Per Larsen (K): »Jeg tager den vaccine, jeg bliver tildelt. Jeg vil ikke tage imod en vaccine, før min indkaldelse, da jeg ikke vil træde ind i vaccinekøen på et tidligere tidspunkt.«

Lars Boje Mathiesen: »Jeg kommenterer aldrig på mine private sundhedsforhold.«

Rasmus Horn Langhorn (S): »Nej, jeg tager imod den vaccine, som Sundhedsstyrelsen anbefaler mig.«

Martin Geertsen (V) har ikke svaret på, om han selv til tage den.

Liselott Blixt: »Nej, jeg vil ikke have AstraZeneca.« (De svarede aldrig tilbage på B.T.s henvendelse: Franciska Rosenkilde (AL), Kirsten Normann Andersen (SF), Enhedslisten, Stinus Lindgreen (R).)

Alligevel vil Per Larsen dog ikke tage imod en frivillig AstraZeneca-vaccine, hvis han fik den tilbudt. Men det skyldes kun, at han ikke har et behov for at komme foran i vaccinekøen. Han vil i stedet vente på sin indkaldelse.

Her tøver den tidligere Venstre-mand Lars Løkke Rasmussen dog ikke. Han synes, det er et godt tilbud:

»Ja, selvfølgelig ville jeg, efter en forudgående samtale med min egen læge, tage imod vaccinen. Den er jo godkendt af lægemiddelmyndighederne,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen har endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med de resterende AstraZeneca-vacciner, men sundhedsmyndighederne er lige nu i gang med at kigge på forskellige muligheder. Her bliver muligheden for at bytte den til en anden vaccine undersøgt, men også muligheden for netop at lave en frivillig ordning med AstraZeneca-vaccinen.

Men da sundhedsmyndighederne endnu ikke er kommet frem med en klart overblik over mulighederne for vaccinen, kan Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, hverken sige, om hun vil takke ja eller nej til et sådant tilbud.

»Jeg afventer stadig et møde med ministeren og myndighederne, hvor de fortæller, om det kan lade sig gøre. Men jeg er skeptisk, for måske får man presset nogle til at tage en vaccine, som kan være mere skadelig for dem end at få virussen,« siger Liselott Blixt.

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen afventer også, sammen med Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsmyndighedernes vurdering:

»Sundhedsministeriet har jo udtalt, at der er en løsning, som regeringen gerne vil kigge videre på, så derfor har jeg en forventning til, at Sundhedsstyrelsen tager kontakt til firmaet og hører nærmere og så vender tilbage til Folketinget,« siger Lars Boje Mathiesen.

Rasmus Horn Langhoff er dog den eneste, der sammen med Liselott Blixt siger direkte nej til AstraZeneca, fordi den ikke er anbefalet af myndighederne.

»Nej, jeg tager den vaccine, som Sundhedsstyrelsen anbefaler mig,« lyder det fra Rasmus Horn Langhoff.