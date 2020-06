Flere syriske flygtninge skal hurtigst muligt rejse tilbage til deres hjemland.

Det er den mission, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nu har skudt i gang ved at genvurdere op mod 900 syriske asylsager i år.

Men Mattias Tesfayes mission kan ende med at blive tæt på nyttesløs, fordi Danmark ikke kan tvinge syrere til at rejse ud af landet.

Danmark vil nemlig ikke samarbejde med Assad-styret i Syrien. Så hvis en afvist syrisk flygtning skal forlade Danmark, kan det kun ske frivilligt.

I modsat fald ender de syrere, som Tesfaye vil have hjemsendt, på udrejsecenteret Kærshovedgård, hvor de hver især koster ca. 300.000 kr. om året at have siddende.

Mattias Tesfaye, tror du overhovedet, at det her vil få ret mange flygtninge tilbage til Syrien, når vi ikke kan tvinge dem?

»Jeg forventer, at en del afviste syrere vil samarbejde med myndighederne og rejse frivilligt tilbage. Man skal huske på, at ca. 100 syrere sidste år valgte at rejse frivilligt fra Danmark til Syrien,« siger han.

Men de fleste afviste asylandssøgere er i forvejen syrere og iranere. Hvorfor tror du så, at disse syrere pludselig vil rejse hjem frivilligt?

»Vi har desværre et problem med, at nogle afviste flygtninge nægter at rejse hjem, og jeg frygter da også, at nogle ikke vil rejse hjem, hvis vi afviser flere syriske flygtninge i den sagsbunke, vi tager hul på.«

Er din udmelding så ikke mere en signalværdi end noget, som reelt får betydning?

»Nej, vi kan da ikke opgive at afvise asylandssøgere, bare fordi nogle nægter at rejse hjem.«

Du risikerer, at de i stedet ender på udrejsecenter Kærshovedgård, hvor der i forvejen er strandet mange afviste asylandssøgere?

»Ja, det er en risiko. Og det er super ærgerligt, fordi det koster ca. 300.000 kr. om året at have en person på et udrejsecenter. For de penge kunne man få noget, som minder om 800-900 hjemmehjælpstimer,« siger Tesfaye.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, mener, at en genvurdering af de mange asylsager er nytteløs.

»Vi kommer ikke et skridt videre, andet end at det er stort signal for udlændingeministeren. Men det kan jeg jo ikke bruge til noget, når syrerne alligevel ikke kommer hjem,« siger hun til Ritzau med henvisning til, at mange syrere kan ende på udrejsecenter Kærshovedgård, fordi Danmark ikke kan tvinge dem til at rejse tilbage.

I det hele taget er det midtjyske udrejsecenter Kærshovedgård et varmt politisk emne.

I forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne står nemlig, at man vil oprette et nyt udrejsecenter i stedet for Kærshovedgard, efter at S-regeringen aflivede den tidligere regerings plan om et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.

Ifølge Tesfaye er regeringen i færd med at finde en ny lokation.

»Vi har sat en undersøgelse i gang, som bliver præsenteret næste år, hvor vi også kommer med et udspil til, hvor det nye udrejsecenter skal placeres,« siger han.

Udrejsecenter Kærshovedgård huser primært enlige og kriminelle flygtninge, som lever på tålt ophold eller er udvisningsdømte.