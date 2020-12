Minister vil se på kriminalitet og beskæftigelse blandt personer med mellemøstlig og nordafrikansk baggrund.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil som noget nyt lave særskilte beregninger på personer i Danmark med mellemøstlig og nordafrikansk baggrund.

Beregningerne skal bruges, når ministeriet undersøger, hvordan det står til med kriminalitet og beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere i Danmark.

Det fortæller Tesfaye i et interview med Berlingske.

- Vi har brug for mere ærlige tal, og jeg tror, at det vil gavne og kvalificere integrationsdebatten, hvis vi får de tal frem i lyset, for grundlæggende viser de jo, at vi i Danmark ikke rigtig har problemer med folk fra Latinamerika og fjernasien. Der, hvor vi har problemer, er med folk fra Mellemøsten og Nordafrika, siger Mattias Tesfaye til avisen.

I dag opdeles indvandrere og efterkommere i Danmark i vestlige og ikkevestlige, når der laves offentlige statistikker om den gruppe.

Men fremover vil Udlændinge- og Integrationsministeriet opdele indvandrere og efterkommere i en såkaldt Menapt-gruppe, der står for Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet.

Det skyldes blandt andet, at disse nationaliteter er overrepræsenteret i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne.

Af et nyt notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det ifølge Berlingske, at kvindelige indvandrere og efterkommere, der havde oprindelse i et Menapt-land i 2018, havde en beskæftigelsesfrekvens på 41,9 procent.

Sammenligner man med kvinder fra øvrige ikkevestlige lande som Thailand eller Vietnam var 61,6 procent i arbejde i 2018.

Hvad angår kriminalitet blev 4,6 procent af unge mænd fra et Menapt-land i 2018 dømt for en straffelovsovertrædelse. For de øvrige ikkevestlige lande gjaldt det 1,8 procent af unge mænd.

Den nye opgørelse skal bruges i folketingssvar, i ministeriets integrationsbarometer og i selvsammes medborgerskabsundersøgelse.

