Personer, der har brug for beskyttelse i Danmark, får den, siger minister, der presses af støttepartier.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) slår i en hasteforespørgselsdebat i Folketingssalen onsdag fast, at han stoler på myndighederne, når det kommer til at vurdere sikkerheden omkring Syriens hovedstad, Damaskus.

Debatten er aktuel, efter at 11 af 12 kilder i to Syrien-rapporter tager afstand fra indholdet i rapporterne.

Indholdet i rapporterne fra 2019 og 2020 bruges af Udlændingestyrelsen til at vurdere, om det er sikkert for syrere at rejse hjem, hvis de kommer fra Damaskus eller omegn.

Over 500 syriske flygtninge står til at få revurderet deres sag og potentielt blive udvist af Danmark og sendt tilbage til Damaskus. Fordi det vurderes, at det er sikkert.

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen, som får frataget deres opholdstilladelse, hvis det vurderes, at de er i risiko for forfølgelse eller overgreb, for eksempel fra de syriske myndigheder, ved en tilbagevenden til Syrien.

- Dem, der fortsat har brug for beskyttelse til Danmark, giver vi selvfølgelig beskyttelse. Og de kan fortsat blive i Danmark, siger Tesfaye.

Ministeren tilføjer, at myndighederne "har et forsigtighedsprincip, så tvivlen kommer ansøgeren til gode".

Det er regeringens støtteparti Enhedslisten, der har indkaldt Tesfaye til en debat om emnet. SF og De Radikale, som er de øvrige støttepartier, ser også kritisk på sagen.

- Alle sager behandles individuelt. Og i hver eneste sag tager Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet hensyn til personlige og individuelle forhold, siger Tesfaye.

- Jeg stoler på, at de myndigheder, vi har til at vurdere disse sager, også gør det på et oplyst grundlag, siger han.

Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen.

Nævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, har om emnet tidligere udtalt:

- Den aktuelle debat om grundlaget for Udlændingestyrelsens fact finding- rapporter forrykker, som jeg ser det, ikke grundlaget for nævnets afgørelser i sager om personer fra Syrien.

Det slås desuden fast, at rapporterne kun udgør noget af grundlaget i forhold til at vurdere sikkerheden i Damaskus.

/ritzau/