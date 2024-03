Om en måned regner minister med at have overblik over, om der er sket generel forråelse i skolerne.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) planlægger at skærpe ordensbekendtgørelsen for landets skoler.

Det siger han efter møde med Folketingets partier torsdag i kølvandet på sager om alvorlig grænseoverskridende adfærd fra skolebørn, som flere medier har berettet om.

Først vil han danne sig et overblik over, om der er sket en stigning i antallet af overtrædelser af skolernes ordensreglementer, og om der er sket en generel forråelse.

Det overblik regner han med at have om en cirka en måned.

Dernæst vil han se på mulige ændringer. Han understreger, at Christiansborg-politikerne ikke skal detailstyre skolerne.

Tesfaye henviser til, at regeringen har planlagt det, der betegnes som en frisættelse af folkeskolerne, og det skal der ikke laves om på:

- Vi skal ikke ende i en situation, hvor vi i Folketingssalen diskuterer i detaljer, hvornår man skal flyttes fra 4.b til 4.c eller hjemsendes.

- Men vi skal se på, om værktøjskassen er god nok, siger Mattias Tesfaye og tilføjer, at Christiansborg har ansvaret for "de overordnede rammer".

Det er på skoler i henholdsvis Køge Kommune og i Odense Kommune, der den seneste tid er blevet berettet om, at elever har udvist grænseoverskridende adfærd af både voldelig og seksuel karakter.

Forældrene på skolerne har været frustrerede over det, de opfatter som manglende handling fra skolens ledelse, ligesom de har opfordret Mattias Tesfaye til at gå ind i sagen.

- Jeg er ikke tilhænger af den sorte skole med spanskrør, men jeg er heller ikke tilhænger af den slappe skole. Der skal være disciplin, siger Mattias Tesfaye.

Ministeren er glad for de reaktioner, der har været fra Odense Kommune og Køge Kommune.

Køge Kommune har blandt andet anbefalet, at der igangsættes en uvildig undersøgelse af sagerne på skolen i kommunen, der tales om, Borup Skole.

I Odense er der tale om Agedrup Skole.

