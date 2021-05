Mattias Tesfaye afviser, at regeringen vil tromle planer om et udrejsecenter igennem, selv om den kan det.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) meddelte tirsdag aften, at regeringen opgiver at etablere et udrejsecenter for kriminelle afviste asylansøgere på Langeland.

Det sker efter modstand fra blå blok og SF, der tilsammen udgør et flertal i Folketinget. Her er fem spørgsmål til ministeren:

Spørgsmål: Hvorfor gennemfører regeringen ikke bare denne beslutning? SF har jo sagt, at de ikke vil vælte regeringen på det. I kunne vel godt bare have gennemført det?

- Det er rigtigt, og det har selvfølgelig også været en overvejelse. For det fremgår meget tydeligt af udlændingeloven, at det er ministeriet, der træffer den her beslutning.

- Da den daværende regering (V-regeringen, red.) etablerede Kærshovedgård, var det også en beslutning, der blev truffet af regeringen og ikke i Folketingssalen.

- Og da vi var i opposition, anerkendte vi også, at det må være regeringen, der træffer den slags svære beslutninger. Men der er sket noget de seneste fire-fem år. Vi har nu et folketing, der træder et skridt frem og siger, "det synes vi, er en forkert beslutning.

- Dér har jeg det bare selv sådan, at vi skal ikke tromle hen over et flertal af Folketinget i så vigtig en sag som den her, siger Mattias Tesfaye.

Spørgsmål: Hvad vil du gøre for at finde en anden løsning end bare status quo?

- Jamen, vores løsning er jo at etablere et udrejsecenter på Langeland. Men det er der så ikke flertal for, der er tværtimod et flertal imod. Vi har ikke andre løsninger.

- Vi har, synes vi selv, lavet et ret grundigt stykke arbejde. Vi har vidst i lang tid, at vi skulle træffe sådan en svær beslutning, og vi har i lang tid haft et ønske om at styrke hjemrejsepolitikken i Danmark.

Spørgsmål: Du vil ikke komme med nogen forslag. Vil du sidde og vente på, at oppositionen kommer med forslag, du kan nikke ja eller nej til?

- Vi er kommet med vores forslag. Vi er gået til valg på, at der skulle etableres et nyt udrejsecenter. Vi har brugt tid på at finde det rigtige sted. Men nu er jeg blevet mødt af et benspænd, og det gør så, at vi ikke kan gennemføre vores egen politik.

- Det betyder jo, at det flertal i Folketinget, som står bag det benspænd og dermed sørger for, at regeringen ikke kan træffe en beslutning, de har så samtidig gjort sig selv ansvarlige for, at der ikke bliver truffet en beslutning.

Spørgsmål: Partierne har jo ikke et apparat, de kan slet ikke på samme måde undersøge de her ting som regeringen, der jo er den udøvende magt. Hvorfor er det pludselig partierne, der skal undersøge, hvor centret kan ligge?

- Det er regeringen, der skal undersøge og træffe beslutningen. Det er sådan, det står i vores lovgivning, og det er sådan, det har været i mange år i Danmark, at det er regeringen, der træffer de her beslutninger.

- Det er et flertal i Folketinget, der selv har besluttet sig for det. Det er en enig blå blok, der har fremsat et beslutningsforslag om, at regeringen pålægges at stoppe etableringen af et udrejsecenter på Langeland.

- Det er dem, der har blandet sig i diskussionen. Jeg har ikke bedt Folketinget om at tage stilling til, hvor staten skal etablere udrejsecentre.

- Det er deres egen beslutning, og det er bare det, jeg siger. Der er ingen gratis omgang her, så må man også stå på mål for den beslutning. Og konsekvenserne af den beslutning er, at status quo fortsætter, med mindre der selvfølgelig bliver etableret et nyt udrejsecenter.

- Det er blå blok jo i sin frie ret til at gå til valg på. Jeg kan også forstå, at de fortsat mener, at et udrejsecenter i Vordingborg Kommune på øen Lindholm er den rigtige løsning. Det synes vi ikke fra regeringens side.

Spørgsmål: Hvad skal der skal med den bygning (Holmegaard, red.), som I har erhvervet for 13,5 millioner kroner?

- Enten kan staten jo have nogle andre aktiviteter i bygningerne, ellers skal de afhændes igen senere. Staten ejer jo masser af ejendomme, og det er helt normalt, at man køber og sælger ejendomme i staten, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/