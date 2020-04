Udlændinge- og integrationsministeren forstår, hvis ægtefæller har det svært med ikke at kunne se hinanden.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er klar til at se på, om det i takt med den gradvise åbning af samfundet under coronakrisen vil give mening at lade udlændinge med lovligt opholdsgrundlag i Danmark besøge deres ægtefæller i landet.

Et almindeligt besøg hos en ægtefælle, en fast samlever eller et andet nært familiemedlem i Danmark bliver efter de gældende indrejserestriktioner ikke betragtet som et anerkendelsesværdigt formål, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ministeriet skriver til Ritzau, at "regeringen nu overvejer, om der skal ske en udfasning af de indførte indrejserestriktioner for ægtefæller med videre som led i en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark".

- Jeg forstår godt, at det er træls for for eksempel ægtefæller, der bor i hver sit land, ikke at kunne se hinanden i denne tid, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- I lyset af, at grænsekontrollen er forlænget, kigger vi nu på, om vi kan åbne grænsen for besøg for for eksempel ægtefæller som led i en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark.

- Og så er det vigtigt for mig at sige, at personer, der har symptomer på Covid-19, selvfølgelig stadig vil blive afvist på grænsen, siger han.

Udlændinge- og integrationsministerens udmelding kommer, efter at det i sidste uge blev meddelt på politiets hjemmeside, at en udenlandsk ægtefælle med opholdsgrundlag i Danmark kan få lov til at få indrejse i Danmark.

Det vil dog kun kunne ske, såfremt det er med henblik på at bosætte sig i Danmark sammen med den pågældendes danske eller herboende udenlandske ægtefælle.

- En udenlandsk ægtefælle kan som udgangspunkt ikke indrejse alene for at besøge sin ægtefælle i Danmark, stod der at læse på politiets hjemmeside.

Siden de danske grænser lukkede 14. marts, er det kun udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål, der har fået lov til at komme ind i Danmark.

Hvis ikke man har dansk statsborgerskab, bor i Danmark eller har et anerkendelsesværdigt formål, kan man blive afvist af politiet ved grænsen.

Et sådant formål kan være en lang række ting. Eksempelvis er det anerkendelsesværdigt at arbejde i Danmark, at levere varer i Danmark og at besøge meget syge familiemedlemmer i Danmark.

