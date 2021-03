Hvem har ansvaret, når smittetallene blandt ikkevestlige indvandrer og efterkommere går amok? Og skal regeringen og myndighederne gøre mere for at få bragt smitten ned i udsatte boligområder?

Spørger du udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, er det ene og alene indvandrerne og efterkommernes eget ansvar, og myndighederne har i høj grad levet op til deres opgave om at mindske smitten.

»Det er ikke myndighedernes ansvar og skyld. Det gider jeg ikke høre på. Der er et stort mindretal, der viser en asocial adfærd og blæser på reglerne. Det er folk selv, der må tage ansvar og leve op til anbefalingerne,« siger Mattias Tesfaye til B.T.

Alligevel er 23 procent af alle smittede ikkevestlige indvandrere og efterkommere, og i Vollsmose, der er på ghettolisten, har incidenstallet været oppe på 973. Men regeringen har ikke en ny strategi i ærmet. De gør det nemlig allerede rigtig godt, mener Mattias Tesfaye.

Mattias Tesfaye, hvordan løser vi problemet med smitte blandt indvandrere og efterkommere?

»Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Folk fra Sundhedsstyrelsen banker på dørene og oversætter til alverdens sprog. Det er sundhedspersonale i verdensklasse. Men i sidste ende bekæmper vi jo den her sygdom gennem vores adfærd. Man kan ikke gøre det med myndighedernes adfærd alene. Så det her er en kraftig opfordring til det mindretal, der er for sløve i optrækket til at tage det seriøst. Resten af samfundet betaler prisen.«

Sidste forår talte du også om oplysning og oversættelse til flere sprog, men adfærden har jo ikke ændret sig?

»Det, jeg mener, er, at vi kan banke på døre og oversætte materialer til andre sprog herfra og til juleaften, men det kan ikke bekæmpe corona. Det bekæmpes ved, at vi ændrer adfærd. Det synes jeg, de seneste tal viser.«

Mattias Tesfaye mener ikke, det er myndighedernes ansvar, at smitten er så høj blandt indvandrer og efterkommere. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvordan vil du helt konkret nå dem, når de ikke ændrer adfærd?

»Prøv lige at høre her. Vi banker gerne på døre og oversætter pjecerne til arabisk. Men jeg er integrationsminister. Ikke barnepige. Det må altså være folks eget ansvar at holde afstand og blive testet. Vi skal ikke blive ved med at sige, det er samfundet skyld. Jeg må insistere på, det er ikke myndighederne, der har ansvaret og skylden. Vi kan ikke forvente, at myndighederne håndterer pandemien. Hver enkel har det største ansvar.«

Men I har vel en opgave i og et ansvar for at få befolkningen med på de retningslinjer, I gerne vil have, folk overholder?

»Vi har en opgave, og den lever vi også op til. Vi må ikke pege fingre ad myndighederne og kommunen. Vi kan ikke håndtere pandemien, uden at borgerne spiller med. Og dem, der ikke vil lade sig integrere, har vi også problemer med her. Derfor er der også behov for at tale med store bogstaver til de her mennesker.«

I har talt med store bogstaver før. Det hjælper jo ikke. I har ikke en konkret strategi for at få smitten ned i de her områder?

»Det er nok hverken første eller sidste gang, vi taler med store bogstaver. De initiativer, der er taget af sundhedsmyndighederne, viser vejen – nemlig en intensiv tilstedeværelse, stor testkapacitet og et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv.«

Du siger, man ikke skal pege fingre ad myndighederne og den enkelte kommune. Det lyder som en ansvarsfralæggelse. Er det ikke jer politikere, der skal sikre samfundets sikkerhed?

»Nej, det er, fordi jeg er træt af at høre, at det er samfundets skyld, og læse i avisen, at det ikke er, fordi vi har oversat materialer, at vi ikke har inddraget beboer i udsatte boligområder nok. Vi har haft corona i et år nu. Uanset om man ser pakistansk eller tyrkisk tv, ved man godt, der er corona. Man kender godt anbefalingerne, men beslutter selv, om man lever op til dem. Det er ikke en myndighed i København, der er skyld i, at der er smitte i et boligområde. Folk skal selv tage sig sammen,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til B.T.