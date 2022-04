Integrationsminister Mattias Tesfaye kommer nu med en klar erkendelse.

»Asylsystemet er brudt sammen,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Siden 2014 er mere end 22.000 mennesker omkommet på vej over Middelhavet mod Europa. Og omkring halvdelen af dem, der når frem, har i sidste ende ikke behov for beskyttelse.«

Han forklarer, at regeringen længe har arbejdet for at etablere et nyt asylsystem.

»Det er ikke et spørgsmål om at være for eller imod migration. Men vi bliver nødt til at håndtere det i et mere forpligtende samarbejde med partnerlande udenfor EU,« siger han.

Mattias Tesfaye forklarer videre, at der tages næste skridt til at opføre et modtagecenter for flygtninge- og ayslansøgere i det afrikanske land Rwanda.

Et land han for et år siden besøgte, og siden har han været i dialog med.

»Jeg har i dag indkaldt ordførere fra Folketinget til et møde omkring Danmarks og Rwandas fælles vision for en omfattende reform af flygtninge- og asylsystemet,« siger han og tilføjer:

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen og integrationsminister Mattias Tesfaye har tidligere være på besøg i Rwanda.Foto: Rwandas Udenrigsministerie. Vis mere Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen og integrationsminister Mattias Tesfaye har tidligere være på besøg i Rwanda.Foto: Rwandas Udenrigsministerie.

»Vores dialog med Rwandas regering omfatter en mekanisme for overførsel af asylansøgere og skal sikre en mere værdig tilgang end det kriminelle netværk af menneskesmuglere, der i dag præger migrationen over Middelhavet.«

Planen om modtagecenter i udlandet har længe været på vej.

Det var allerede i 2018, at statsminister Mette Frederiksen (S) for første gang introducerede ideen om at lave modtagelejre uden for Europa, hvor asylansøgere kan være, mens deres sag bliver behandlet.

Efter hun blev statsminister, var der i en periode ikke meget nyt om planerne, inden det pludselig kom frem, at flere ministre havde været i Rwanda.