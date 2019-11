Tilslutter fremmedkrigere sig IS og stifter familie, så er det ikke en dansk familie, mener minister.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil se nærmere på et lovudkast, som omhandler fremmedkrigeres børn.

Det siger han, efter at en række høringssvar har været kritiske over for lovudkastet.

Kort fortalt handler det om, at børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk skal blive danske statsborgere.

- Folk, der tilslutter sig Islamisk Stat, har vendt Danmark ryggen. Hvis de stifter familie, er det ikke en dansk familie, siger Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Derfor har vi sendt dette lovforslag i høring. I går modtog jeg en række bekymrede høringssvar. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg også er bekymret over, at børn kan risikere at ende i konfliktzoner uden forældre og uden statsborgerskab.

- Derfor går jeg med overvejelser om, hvordan vi sikrer, at børn ikke ender i den situation - og det vil blive afspejlet, når vi fremlægger det endelige lovforslag, siger ministeren.

Lovudkastet udspringer af en aftale, som den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti indgik før valget.

Lovudkastet er det seneste træk fra dansk side i opgøret mod fremmedkrigere .

Et flertal i Folketinget vedtog i begyndelsen af november et lovforslag, der gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer kategoriseret som fremmedkrigere .

En syrienkriger med dansk pas, der tidligere er idømt fire års fængsel i Tyrkiet, blev mandag anholdt, da han ankom til Danmark.

I henhold til konventionerne kan Danmark ikke fratage en fremmedkriger statsborgerskabet, hvis personen ikke har dobbelt statsborgerskab.

/ritzau/