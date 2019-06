Den nye udlændinge- og integrationsminister mener, at regeringen holder fast i den brede udlændingepolitik.

Tag en dyb indånding og stop med snakken om løftebrud.

Så kontant svarer udlændinge- og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) sin forgænger, Inger Støjberg (V), efter at hun i fredagens udgave af Politiken har beskyldt den nye socialdemokratiske regering for netop løftebrud.

I regeringens aftale med rød blok står der, at "flygtninge, der har været i beskæftigelse i Danmark i to år, kan få mulighed for at blive, mens de er i beskæftigelse".

Det gælder også gruppen af herboende somaliere, som danske myndigheder i tre år har arbejdet for at få udsendt til Mogadishu.

- Det er et klokkeklart løftebrud, i forhold til de garantier Mette Frederiksen (den nye statsminister, red.) gav i valgkampen om at fastholde den stramme udlændingepolitik, sagde Inger Støjberg til Politiken.

Nu tager Mattias Tesfaye altså til genmæle.

- Jeg siger: tag lige en dyb indånding. Valgkampen er slut, der er ikke noget løftebrud her, siger han til Ritzau.

- Vi holder fast i den brede udlændingepolitik, herunder at flygtninge får midlertidige opholdstilladelser og skal have beskyttelse, lige så længe de har brug for det. Og herefter skal de rejse hjem og genopbygge deres eget land.

- Det er fuldstændig grundlæggende for vores udlændingepolitik, og det står vi selvfølgelig fast på, siger Mattias Tesfaye.

Den nye udlændinge- og integrationsminister mener, at rød blok i regeringsforhandlingerne bare har fundet en anden vej end blå blok til at nå frem til det samme mål.

- Det har hele tiden været muligt for flygtninge at blive i Danmark, hvis de havde et arbejde. Reglen var bare, at man skulle tjene over 425.000 kroner om året.

- Inger Støjberg ønskede at sætte det beløb markant ned. Det afviste vi. Så har vi til gengæld fundet en anden løsning, nemlig at flygtninge, der har været her i 24 måneder, får mulighed for at blive, så længe de er i beskæftigelse.

- Det er en lille imødekommelse af erhvervslivet, men jeg er nødt til at sige, at det var ret få, der fik opholdstilladelse på denne måde, senest vi havde reglen. Det var faktisk under ti om året, siger Mattias Tesfaye.

Spørgsmål: Og når den beskæftigelse ophører, hvad skal der så ske?

- Lige som alle andre erhvervsordninger er opholdstilladelsen knyttet til den beskæftigelse, man har. Så det betyder, at opholdstilladelsen udløber, hvis man ikke længere har det arbejde, som er knyttet til den.

- Så er det, som det altid har været, at efter otte år kan flygtninge søge permanent opholdstilladelse i Danmark. Det har vi ikke tænkt os at ændre på.

- Det er nogle regler, vi har lavet sammen med Inger Støjberg, og dem er vi glade for, siger Mattias Tesfaye.

