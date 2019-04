Danmark indførte en midlertidig grænsekontrol 4. januar 2016. Den er blevet forlænget flere gange.

Grænsekontrollen forlænges igen, og igen er det med yderligere seks måneder.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den stod til at udløbe 11. maj.

Dermed fortsætter grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse frem til 12. november 2019.

Terrortruslen mod Danmark er fortsat til stede, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Det er min og regeringens vigtigste prioritet at passe bedst muligt på Danmark. Selv om vi lige nu ser, at indrejse- og asyltallene er forholdsvis lave, så ændrer det ikke på, at der fortsat er et pres på Europas ydre grænser.

- Vi ser også en risiko for, at dem, der allerede er indrejst i Europa, rejser rundt mellem landene uden opholdstilladelse.

- Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, hvilket gør grænsekontrollen nødvendig, siger hun i en pressemeddelelse.

Regeringen har fredag orienteret Europa-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om beslutningen.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden 4. januar 2016. Og den er blevet forlænget flere gange.

Indtil slutningen af 2017 har kontrollen været begrundet i migrationsstrømmene og den manglende kontrol med EU's ydre grænser.

Men EU's migrationskommissær meddelte i løbet af 2017, at den danske kontrol på grund af Schengen-reglerne ikke kunne forlænges efter 12. november 2017.

Siden åbnede EU-Kommissionen dog for, at Danmark - og andre medlemslande - kan forlænge kontrollen, hvis den begrundes i terrortruslen.

Netop den begrundelse har regeringen benyttet sig af ved forlængelserne de seneste gange.

Ifølge Støjberg er 7687 personer blevet afvist ved grænsen siden 4. januar 2016.

- Der er ingen tvivl om, at grænsekontrollen har virket.

- Fra den blev indført den 4. januar 2016, er 7687 udlændinge blevet afvist ved grænsen, og 866 våben er blevet beslaglagt, så politi og hjemmeværnet har udført et stort stykke arbejde, skriver hun på Facebook.

/ritzau/