Mere overvågning har ikke ført til færre alvorlige forbrydelser i England, påpeger teknologijournalist.

Øget overvågning af danskerne kommer formentlig ikke til at betyde mindre bandekriminalitet.

Det vurderer teknologijournalist og radiovært Anders Kjærulff.

Regeringen er ifølge Berlingske på vej med en "sikkerhedspakke", der blandt andet vil betyde opsætning af 300 flere kameraer i det offentlige rum.

- England er foregangsland, når det gælder opsætning af overvågningskameraer. Men det har vist sig ikke at have en effekt, når vi ser på de alvorlige forbrydelser.

- Bandekriminelle er i forvejen enormt bevidste om, at de kan blive overvåget og bruger hættetrøjer og baseball caps, så de ikke kan genkendes, siger Anders Kjærulff.

Danmark er i forvejen godt dækket ind af kameraer, og flere af dem løser ifølge værten på Radio24syv-programmet "Aflyttet" næppe problemerne med den alvorlige kriminalitet.

- Vi er i forvejen ekstremt kameradækket i Danmark, og vi har udstyr til at genkende nummerplader.

- Det bringer os op i hvert fald i top tre over de mest overvågede lande i Europa, siger Anders Kjærulff.

Det er et stigende antal eksplosioner i hovedstadsområdet og problemerne med bandekriminalitet, der er baggrunden for regeringens nye tiltag.

Men det samlede kriminalitetsbillede berettiger ifølge Anders Kjærulff ikke, at man skruer op for overvågningen.

- Hvis man kigger på kriminalstatistikkerne, så har danskerne og især de unge aldrig været så lidt kriminelle som nu.

- Derfor virker det ude at proportioner at overvåge samtlige danskere, når det dybest set handler om, at der er nogle få kriminelle, der laver ulykkerne, siger Anders Kjærulff.

Problemet er ifølge journalisten, at de mange overvågningsdata ofte vil være ubrugelige, og derudover risikerer at havne i forkerte hænder.

- Vi risikerer at indsamle en frygtelig masse videodata om alle borgere i Danmark, som næppe hjælper noget som helst, og som vi ikke formår at passe på, siger han.

Regeringen vil ifølge Berlingske præsentere de nye sikkerhedstiltag torsdag.

/ritzau/