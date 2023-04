Lyt til artiklen

Moderaternes Jon Stephensen skal til lommerne, hvis hans tidligere arbejdsgiver Aveny-T får sin vilje.

For teatret vil nu kræve, at Stephensen tilbagebetaler alle beløb, han har fået udbetalt fra teatret uden bestyrelsens godkendelse.

»Vi kan oplyse, at teatret efter endt revisionsproces og intern undersøgelse kommer til at rejse krav mod Jon Stephensen om tilbagebetaling af alt, hvad vi mener, der uberettiget er udbetalt til Jon Stephensen,« lyder det i et skriftligt svar til B.T. fra teatret.

Jon Stephensen blev fyret som direktør for Aveny-T og senere bortvist.

Det skete blandt andet på baggrund af beskyldninger om, at han har ladet arbejdspladsen betale hans private udgifter, blandt andet husleje, mens han fik renoveret sit hus i Kartoffelrækkerne i København.

Derudover skal han uretmæssigt have hevet penge ud til sig selv i forbindelse med teaterstykket 'SKAM', som blev opført på Aveny-T.

Det er blandt andet disse hændelser, teatret vil rejse tilbagebetalingskrav for, oplyser teatret til B.T.

Jon Stephensen har tilsyneladende ikke »erhvervet sig godkendelse fra bestyrelsen til at fakturere rettigheder ved siden af sit direktørhonorar« for stykket, lyder det.

Men kravet stopper ikke her.

Teatret beskylder nemlig også Stephensen for at have pillet to malerier til en samlet værdi på over en halv million kroner ned på en måde, så de blev beskadiget.

Også en eventuel erstatning for disse kræver teatret, at Jon Stephensen betaler.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et sekscifret beløb.

B.T. har været i kontakt med Jon Stephensens advokat, men han ønsker ikke at kommentere sagen og henviser til Jon Stephensen.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra Jon Stephensen.

Teatrets bestyrelse har også tidligere begrundet fyringen af Jon Stephensen med, at han – ifølge teatret – forfalskede en underskrift på et dokument til Erhvervsstyrelsen.

En medarbejder på teatret har forklaret, at han optog en lydfil, da det skete. Lyt til den her: