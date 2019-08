TDC er ikke i tvivl om, at driften af teleselskabets mobilnetværk bliver sikker og stabil efter udflytning.

Teleselskabet TDC-kunders teledata skal fremover kontrolleres fra Rumænien, hvor retssikkerheden og tilsynet med landets seks efterretningstjenester ifølge rumænske eksperter, som Politiken har talt med, er tvivlsom.

Men det får ikke TDC til at tvivle på, at der kan opretholdes et sikkerhedsniveau, som lever op til den danske lovgivning og TDC's egne sikkerhedskrav.

I en mail til Ritzau udtaler TDC:

- Sikkerhed er en topprioritet for TDC, og vi har i forbindelse med udbygningen og driften af vores 4G-net og nu også vores 5G-net en tæt og kontinuerlig dialog med de danske myndigheder, herunder Center for Cybersikkerhed, og lytter altid til de danske myndigheders anbefalinger.

- Det vil vi også have fremadrettet og i forbindelse med, at TDCs mobil-NOC flytter til Rumænien.

Det har ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål til TDC.

TDC's såkaldte network operations center (NOC) flytter 31. august fra Frederiksberg til Bukarest i Rumænien. Det sker, i forbindelse med at TDC har indgået aftale med svenske Ericsson om driften af mobilnetværket.

- Ericsson driver mobilnetværket for adskillige af de største europæiske teleoperatører fra deres NOC i Rumænien, og vi er ikke i tvivl om, at de kan sikre en sikker og stabil drift af vores mobilnetværk, udtaler TDC.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Trine Bramsen (S). Ministeriet har dog henvist til Center for Cybersikkerhed, som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det var Politiken, der 18. juli kunne fortælle, at TDC's driftscenter skal flytte til Rumænien.

Her sagde chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, til Ritzau, at det er godt samarbejde mellem TDC og Center for Cybersikkerhed, som skal sikre, at data fra danskeres mobilnetværk håndteres sikkert.

Han pointerede, at det er i televirksomhedernes og underleverandørernes interesse at have så høj sikkerhed som muligt.

- Det kan have en positiv effekt, at driften kommer til at ligge i Rumænien. Det er et stort og mandskabstungt setup, og man driver netværk for 45 andre store televirksomheder. Driftssikkerheden bliver måske endnu højere, sagde han.

Flere partier er bekymrede over konsekvensen ved udflytningen af datacenteret. Derfor er forsvarsminister Trine Bramsen (S) blevet kaldt i samråd.

/ritzau/