Transportministeren sparede ikke på de rosende ord, da et bredt politisk flertal sidste år vedtog en ny taxilov. Men det er kommet bag på flere af partierne bag, at priserne er endt med at skyde i vejret - og det skal der nu kigges på.

»Samlet set er det et stort fremskridt for kunderne og for branchen, at vi nu får en lovgivning, som styrker konkurrencen og taxibetjeningen i hele landet.«

Sådan sagde transportminister Ole BIrk Olesen (LA) i februar, da alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten og Alternativet gav hinanden håndslag på en liberalisering af taxilovgivningen, som blandt andet sætter priserne fri.

Den seneste tid har B.T. fortalt om Per Dyrlund Arnoldi fra København, der endte med at betale 879 kroner for en tur på 12,7 kilometer, ligesom chaufføren Pia Daviden fra Aarhus har fortalt om sin vagt juleaften, hvor hun ikke engang kunne tjene 100 kroner i timen.

Vi er nødt til at overveje et loft over priserne, og Socialdemokratiet er i hvert fald ikke afvisende for at regulere noget mere Rasmus Prehn, transportordfører, Socialdemokratiet

Det er kommet bag på transportordførerne fra Socialdemokratiet og Venstre, som nu vil se på reglerne igen.

»Jeg havde ikke forventet så høje priser. Loven giver mulighed for højere priser ved højtider, men jeg tror, branchen skyder sig selv i foden ved at opkræve så høje priser. Det er tudetosset, for det får jo en taxitur til at virke som en russisk roulette.«

»Der er jo nogle selskaber, der har normale priser, og andre, der har disse enormt høje priser,« siger Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, der opfordrer branchen til selv at skrue ned for priserne.

»Det er klart, at vi, når vi alligevel skal evaluere loven til februar, må tage det element med. Vi er nødt til at overveje et loft over priserne, og Socialdemokratiet er i hvert fald ikke afvisende for at regulere noget mere,« siger han.

Det grænser til bondefangeri. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville ende med så høje priser. Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører

Tanken bag loven var, at markedet selv ville regulere både antallet af vogne og priserne på at køre med dem. Til gavn for forbrugerne. Men det er lige nu svært at få øje på fordelene for taxikunderne, erkender Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

»Det grænser til bondefangeri. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville ende med så høje priser,« siger Kristian Pihl Lorentzen, der også vil drøfte priserne med de andre partier.

»Jeg har ikke svaret på rede hånd, men kunderne skal selvfølgelig vide, hvad det kommer til at koste, inden de sætter sig ind. Det skal være gennemsigtigt. Jeg ville også ærgre mig gul og grøn over at betale 879 kroner for en taxitur,« siger han.

Uden for aftalen står Henning Hyllested. Han er transportordfører for Enhedslisten og forlod forhandlingerne, da han ikke ønskede flere taxier og højere priser.

Enhedslistens Henning Hyllested vil have taxiloven ændret igen. Foto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix Vis mere Enhedslistens Henning Hyllested vil have taxiloven ændret igen. Foto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix

»Det er noget værre lort, men det var til at forudse. Det er nogle fuldstændigt vanvittige starttakster, og det betyder bare, at der kommer flere pirattaxier,« siger han.

Enhedslisten mener ikke, der var brug for at ændre det store på branchen.

»Før i tiden var det et hverv, der var præget af svindel og humbug, og det er jeg bange for, det bliver igen. Det er alarmerende, når chauffører siger, de ikke kan tjene penge, og det kan kun ændres ved at rulle liberaliseringen tilbage,« siger han.

Transportministeren ventes at indkalde partierne bag taxiloven til en evaluering umiddelbart efter nytår.