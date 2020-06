Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil med nye tiltag sikre, at Danmark ikke sender ubrugeligt udstyr som hjælp.

Det udløste både hån, spot og en næse fra Folketinget til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at han 8. april kaldte blandt andet gamle respiratorer, der ikke kan bruges til at behandle coronaramte patienter, for "en solid håndsrækning" til det hårdt ramte Italien.

Ministeren har efterfølgende sagt, at han ikke vidste, at respiratorerne var ubrugelige til coronapatienter, og at myndigheders vurdering af dem ikke havde nået ham.

For at undgå at noget lignende gentager sig, opretter Udenrigsministeriet nu en ny funktion som udsendelseskoordinator i ministeriet samt en tværministeriel taskforce - en arbejdsgruppe.

- Vi må lave systemet om. Det er åbenlyst pinligt for alle, at koordinationen, informationsudvekslingen og arbejdsgangene hos myndighederne har fejlet.

- Det må ikke ske igen, at Danmark sender tilbud om hjælp til andre lande, der ikke er kvalitetssikret og afstemt med modtagernes behov. Det må ikke ske igen på min vagt, siger Jeppe Kofod.

Efter at sagen rullede, og ministeren i maj fik en næse, har Berlingske afdækket, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse allerede tidligt pegede på, at respiratorerne var ubrugelige i coronasammenhæng.

Jeppe Kofod holder fast i, at han ikke mener, det var hans ansvar at vide det.

- Myndighedsansvaret er klart. Sundhedsområdet ligger hos sundhedsmyndighederne, og beredskabet ligger hos beredskabet og Forsvaret.

- Det vigtige for mig er, at når jeg sender noget ud på vegne af Danmark, om det så kommer fra det ene eller andet sted, så er kvaliteten i orden.

- I denne her sag har det ikke været i orden. Og jeg har ikke vidst, at vi tilbød respiratorer, der ikke kunne bruges. Det må ikke ske igen.

- Derfor skal vi have en koordinator, der sikrer, at informationer fra de relevante myndigheder tilgår regeringen og jeg, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/