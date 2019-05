Det bliver op ad bakke for Venstre at overbevise vælgerne om, at en stemme på regeringspartiet vil føre til mere velfærd. Det er til trods for partiformand Lars Løkke Rasmussens løfte om 20,5 ekstra milliarder til det offentlige.

Det mener politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein, på baggrund af nye tal, der viser en kæmpe uenighed internt i regeringen.

»Venstre har et troværdighedsproblem, fordi man har profileret sig på at være liberal og været i regering med et parti, Liberal Alliance, der vil trække i en helt anden retning end den, Venstre nu lægger op til med Velfærdsløftet,« siger han.

Ifølge beregninger foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af tal fra Finansministeriet, så udmønter uenigheden mellem Venstre og Liberal Alliance sig til hele 37.500 offentligt ansatte.

Lars Løkke Rasmussen lover vækst i det offentlige på 0,65 procent. Arkivfoto Foto: Nikolai Linares Vis mere Lars Løkke Rasmussen lover vækst i det offentlige på 0,65 procent. Arkivfoto Foto: Nikolai Linares

Direktør i AE, Lars Andersen, forklarer:

»Meldingen om et velfærdsløfte kommer fra en statsminister, der er leder af en regering, hvor andre partier vil skære kraftigt i velfærden.«

»Venstres løfte betyder, at antallet af offentligt ansatte skal øges med 2.000 personer frem mod 2025.«

»Modsat vil regeringspartiet Liberal Alliances skære 35.500 offentligt ansatte,« siger han.

Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, hvor mange flere eller færre offentligt ansatte hhv. Venstres, Konservatives og Liberal Alliances politik vil føre til. Vis mere Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, hvor mange flere eller færre offentligt ansatte hhv. Venstres, Konservatives og Liberal Alliances politik vil føre til.

Lars Løkke Rasmussen indledte valgkampen med at melde ud, at Venstre vil øge den offentlige vækst til 0,65 procent.

Omvendt vil LA ‘slanke og effektivisere det offentlige system.’

Minusvækst på 0,2 procent vil føre til 29.000 færre fuldtidsbeskæftigede ifølge Finansministeriet. Det svarer ifølge AE’s beregninger til omkring 35.500 personer, da ikke alle offentligt ansatte arbejder fuld tid.

Ifølge Erik Holstein hjælper det ikke meget på troværdigheden af Velfærdsløftet, at regeringen trods alt ikke har ført en nulvækst-politik.

Er det troværdigt, når Venstre lover at tilføre 20,5 ekstra milliarder til det offentlige?

»Det er godt nok for Løkke nu at kunne sige, at væksten har været på omkring 0,5 procent, men det kan Venstre ikke tage æren for, for det skyldes, at Dansk Folkeparti har trukket i den retning.«

»Derfor tænker mange vælgere nok, at det er fint med et løfte om mere velfærd, men det kommer lige tæt nok på et valg,« siger han.

Innovationsminister for Venstre, Sophie Løhde, mener ingenlunde at Venstres udmelding om at ville tilføre den offentlige sektor akkumuleret 69 milliarder kroner, er utroværdig.

»Det er ingen overraskelse, at vi vil investere i et bedre sundhedsvæsen, i bedre ældrepleje og i flere pædagoger i daginstitutionerne,« siger hun og fortsætter:

Innovationsminister Sophie Løhde mener bestemt ikke, at Venstres velfærdsløfte er utroværdigt. Arkivfoto Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Innovationsminister Sophie Løhde mener bestemt ikke, at Venstres velfærdsløfte er utroværdigt. Arkivfoto Foto: LINDA KASTRUP

»Nu er det jo ikke sådan, at der ikke har været vækst i de offentlige forbrugsudgifter, mens Liberal Alliance har siddet med i regeringen.«

» At LA så går til valg på fine ideer, der passer ind i et liberalt regneark lavet på et kontor, er deres sag,« siger hun

»Vi har haft en vækst i det offentlige på 0,5 procent, og med vores velfærdsløfte vil vi så hæve det til 0,65 for at styrke kernevelfærden.«

»Venstre har alle dage stået for at ville styrke velfærden, men det er afgørende, at væksten i den private sektor vokser hurtigere end i det offentlige, for pengene skal tjenes, før de kan bruges,« siger Sophie Løhde.