Som en påmindelse om den sidste store verdenskrig skuede kong Christian 10. fra et maleri ned på forsvarsminister Trine Bramsen, da hun torsdag eftermiddag holdt pressemøde i Kommandantgården på Kastellet i København.

Her fremlagde hun en ny politisk aftale om øget overvågning i Arktis, mens tre af hendes største kritikere stod få meter bag hende.

Søren Espersen (DF) krævede i et interview få timer forinden ministerens afgang på grund af stigende utilfredshed blandt Forsvarets ansatte.

Niels Flemming Hansen (K) mener, at statsministeren bør overveje at udskifte hende.

Søren Espersen (2. fra højre) kræver Trine Bramsens afgang, men var samtidig med til at præsentere ny politisk aftale om Arktis. Foto: Emil Helms Vis mere Søren Espersen (2. fra højre) kræver Trine Bramsens afgang, men var samtidig med til at præsentere ny politisk aftale om Arktis. Foto: Emil Helms

Og Lars Christian Lilleholt (V) vil have Mette Frederiksens svar på, om hun fortsat har tillid til Bramsen.

En række soldaterfagforeninger kritiserede onsdag Trine Bramsen for offentligt at desavouere den nyudnævnte forsvarschef, Flemming Lentfer, blandt andet ved at kalde ham 'styrelseschef' i stedet for 'forsvarschef'.

På pressemødet afviste politikerne dog at italesætte deres mistillid til Bramsen. Nu handlede det om Arktis.

Efter pressemødet spurgte B.T. Flemming Lentfer, hvad han mener om Trine Bramsens brug af ordet styrelseschef.

»Jeg er forsvarschef,« slår Flemming Lentfer fast. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Jeg er forsvarschef,« slår Flemming Lentfer fast. Foto: Liselotte Sabroe

Her valgte han konsekvent at omtale sig selv som forsvarschef.

»Jeg synes, at det, som ministeren sagde, at vi har et rigtig godt samarbejde, det mener jeg faktisk er rigtigt. Vi har militærfagligt peget på præcis de kapaciteter, der er i den her pakke. Det har politikerne lyttet til. Det har ministeren lyttet til. Så jeg er rigtig godt tilfreds med samarbejdet om udviklingen af Forsvaret.«

»Jeg har selvfølgelig noteret mig den debat, der er omkring min person. Den har jeg i virkeligheden ikke rigtig nogen kommentarer til.«

Så du bekræfter Bramsens udlægning af, at I har et godt samarbejde?

Min opgave er, at jeg er forsvarschef Flemming Lentfer

»Vi har et godt samarbejde. Og jeg har et godt samarbejde med ledelsen i Forsvarsministeriet.«

Når Niels Henrik Tønning (formand for officerernes fagforening, red.) skriver et debatindlæg, hvor han mener, at det er et problem, at din titel bliver til styrelseschef i stedet for forsvarschef, er det så bare et problem, der er hos officerernes fagforening, og som ikke eksisterer hos dig?

»Min opgave er, at jeg er forsvarschef. Jeg har i virkeligheden tre roller. Jeg er kriger, jeg skal føre mennesker i krig. Jeg skal være diplomat. Og jeg skal kunne være virksomhedsleder.«

»Så når ministeren taler om, at der skal være ordentlighed i forvaltningen, så ligger det fuldstændig overens med det, jeg gerne vil. Men jeg er forsvarschef, og jeg noterer mig selvfølgelig også, at forsvarsministeren også bruger termen forsvarschef.«

Om Trine Bramsen fortsat bruger 'styrelseschef' eller 'forsvarschef' vil vise sig på et kommende samråd, som ministeren er indkaldt til. Datoen er endnu ikke sat.